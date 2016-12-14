​Встречи в Мажилисе

В беседе о достижениях Казахстана как молодого независимого государства миротворец отметил, что Президент страны Нурсултан Назарбаев является лидером глобального антиядерного движения. И всемирная парламентская организация поддерживает все инициативы Казахстана в данной сфере, включая предложение о выделении 1% от оборонного бюджета стран – членов ООН на достижение Целей устойчивого развития. Собеседники подтвердили необходимость проведения дальнейших совместных усилий в построении мира, свободного от ядерного оружия, в том числе в рамках предстоящего членства Казахстана в Совете Безопасности ООН в 2017–2018 гг.

В этот же день М. Ашимбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции Христианом Камиллом. В состоявшейся беседе обсуждены вопросы развития двусторонних отношений.

Особое внимание при этом уделено предстоящему году, в том числе деятельности Казахстана в качестве непостоянного члена Совбеза ООН. Актуальными пунктами международной повестки признаны собеседниками вопросы в области разоружения, нераспространения ядерного оружия. В разговоре об участии шведских компаний в выставке «ЭКСПО-2017» важными в двусторонних связях названы вопросы сотрудничества телекоммуникационной, горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслях, перерабатывающей промышленности. Отмечая роль парламентской составляющей, стороны высказались за углубление парламентского сотрудничества, в частности на уровне депутатских групп для обмена опытом и изучения законотворческой практики, как, например, шведской системы правового обеспечения в экологической сфере.