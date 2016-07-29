​Встречи в Непале

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Дмитрий НОРКИН

В ходе заседания участники обсудили актуальные проблемы современной спортивной журналистики. Особое внимание было уделено XXXI летним Играм в Рио-де-Жанейро. В частности, рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на площадках предстоящей Олимпиады и подготовки медиаобъектов, этических норм в освещении спортивных соревнований, роль СМИ в системе противодействия современным вызовам, включая противодействие современным инфекционным заболеваниям.

В рамках работы EC ASPU его участников в своей резиденции приняла президент Непала Бидхья Деви Бхандари, которая поблагодарила зарубежных гостей за участие в заседании. Глава государства отметила значимость подобной встречи для своей страны, подчеркнув «международную важность спортивной журналистики, которая служит пропаганде такого современного социального феномена, как спорт».

В ходе совместного диалога с членами EC ASPU руководитель АСПК И. Омаров рассказал о предстоящих в Казахстане крупнейших мероприятиях, включая зимнюю универсиаду в Алматы и Международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017» в Астане, пригласив непальскую сторону к участию.

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