​Встречи в Поднебесной

С таким успешным опытом ознакомилась делегация работников музеев-заповедников «Тамгалы», «Отрар», «Хазрет Султан», «Иссык», «Улытау», «Ордабасы», Центрального госмузея, Музея искусств им. А. Кастеева и Национального музея Казахстана. Организатор поездки – Центральная академия управленческих кадров культуры при Министерстве культуры КНР – провела для них семинар по вопросам управления музеями и ознакомительную поездку по музеям, археологическим руинам и проводящимся раскопкам.

Директор Музея искусств им. А. Кастеева Гульмира Шалабаева сообщила, что, к примеру, в городе Сиане они осмотрели Терракотовых воинов; Пекине – дворцовый комплекс Гугун в Запретном городе. В Лояне одна из встреч была посвящена наскальной живописи. Она рассказала и о таком интересном опыте: из 4 692 музеев Китая более 80% имеют бесплатный вход. Только в наиболее популярные введена плата с целью ограничения посещений. В дворцовом комплексе Гугун в Запретном городе продают билеты только на 80 тыс. посетителей в день ради сохранности самого комплекса и его раритетов. Ранее это число составляло 180 тыс.

Поездка стала полезной с профессиональной точки зрения: наши специалисты изучили опыт китайских музеев, чтобы использовать наиболее успешные его ­моменты для развития внутреннего туризма и повышения культурно-образовательного уровня населения. А установившиеся контакты будут иметь продолжение в виде совместных проектов и выставок.