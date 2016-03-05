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​Встречи в Приуралье
Максут ИРЖАНОВ

Город Аксай – административный центр Бурлинского района – является самым крупным райцентром облас­ти. С открытием крупного нефтегазоконденсатного Карачаганакского месторождения в 1979 году он получил толчок к ускоренному развитию и сегодня является одним из самых высокооплачиваемых регионов в стране. Аксайцы гордятся, что их город, благодаря разработке месторож­дения, получил всемирную известность.

После короткого митинга на площади перед вокзалом состоялось возложение венков к памятнику, павшим во время Великой Отечественной войны. Затем был объявлен график работы бригад поезда.

Члены Ассамблеи народа Казахстана и эксперты РГУ «Общественное согласие», входящие в группу общественной приемной поезда, приняли участие в «круглом столе» на тему «Взаимодействие государственных органов с НПО в Бурлинском районе: опыт и перспективы». Выступ­ления директора общественного фонда «Жас дарын» Татьяны Ищенко, председателя районного общественного объединения ветеранов Афганистана Жетписбая Бектемирова, председателя молодежного общественного объединения «Тарлан», депутата раймаслихата Ержана Кемельханова показали, что в районе имеется достаточный опыт совместной работы с представителями НПО, молодежными и этнокультурными объединениями.

Интересным и познавательным получился «круглый стол» на тему «Мы – Нация Единого Будущего», на котором выступили руководитель штаба поез­да, профессор ЕНУ им. Л. Гумилева Амиржан Альпеисов, аким Бурлинского района Марат Тусупкалиев, директор Ассоциации центров исследования религий, член АНК Юлия Денисенко и другие.

Плодотворной выдалась встреча с представителями государственных органов по разъяснению нового Закона РК «О государственных закупках» под модераторством руководителя управления по работе с заказчиками Комитета государственных закупок МФ РК Берлибая Арысбаева.

Бригада врачей в новой ЦРБ приняла около 500 человек, включая прием бывших жителей села Березовка по программе социальной адаптации и больных с выездом на дом.

Праздничный концерт, посвященный 25-летию Независимости Казахстана, показал богатство региона на народные таланты.

Вчера представительную команду поезда тепло встретили в областном центре.

Уральск издревле является своеобразными торговыми воротами из Азии в Европу и наоборот. Здесь проходило одно из ответвлений Великого шелкового пути. В развитии промышленности Уральска так же, как и Аксая, большое значение имеет Карачаганакское нефтегазовое месторож­дение. Город динамично развивается и растет. Только за последние два-три года заметно вырос объем строительства жилых домов и административно-культурных зданий.

В одном из них – Доме АНК Западно-Казахстанской области – и состоялись главные встречи с населением. В рамках реализации четвертой институциональной реформы Плана нации «100 конкретных шагов» здесь состоялся расширенный совет АНК с участием представителей НПО области на тему «Общенациональная идея «Мәңгiлiк Ел» – основа устойчивого развития Казахстана».

– Я побывал во многих областных центрах республики, и мне всегда нравились Павлодарский и Актюбинский областные Дома дружбы, – отметил председатель молодежного крыла армянской общины «Эребуни», член совета общественного согласия Костанайской области Рач Мартиросян. – Но сегодня меня удивил Уральск. Здесь воплощают в жизнь интерес­ные задумки. От души рад за уральцев…

После заседания «круглого стола» была организована работа общественной приемной членов АНК, РГУ «Общественное согласие» и ОО «Гражданский альянс Казахстана».

Согласно Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» одной из сос­тавных частей социальной политики на новом этапе объявлена защита материнства и детства. И в этом плане по­учительным и полезным стало межведомственное совещание по проблемным вопросам, возникающим при исполнении актов о взыскании алиментов и задолженностей, проведенное в департаменте юстиции ЗКО представителями МЮ РК под председательством главного эксперта Минюста Азамата Ибраева.

Представители МОН РК приняли участие во встрече со студентами колледжей, обу­чающихся по социальному проекту «Мәңгiлiк Ел жастары – индустрияға» – «Серпін-2050», а также в «круглом столе» на тему «О состоянии и перспективах развития региональных молодежных ресурс­ных центров и молодежных общественных объединений».

Бригада врачей была разделена на две группы, и они провели прием и консультацию больных в городских поликлиниках № 5 и № 6. Было принято 350 человек.

Из Уральска поезд «Мәңгiлiк Ел» взял курс на другие западные города рес­публики – Актау и Атырау. 

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