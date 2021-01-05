Встречи в регионах

Акция «От двери к двери» прошла в жилом массиве «Сайрам» поселка Тассай близ Шымкента. Встречи с жителями проводила кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Nur Otan» Жадыра Танатарова.

Она рассказала о региональной предвыборной программе Шымкентского филиала партии «Nur Otan», подготовленной на основе 685 предложений, поступивших от жителей города в период праймериз. Среди приоритетных направлений в документе обозначены такие сферы, как здравоохранение, образование, жилищное строительство, улучшение экономической ситуации, развитие малого и среднего бизнеса, развитие удаленных населенных пунктов, поддержка молодежи и так далее.

– Партия «Nur Otan» за то, чтобы каждая семья имела возможность приобрести жилье, чтобы строились и ремонтировались дороги, уменьшался показатель безработицы, увеличивалась продолжительность жизни людей. Каждое направление пятилетней работы партии прописано в предвыборной программе, – отметила Жадыра Танатарова, добавив, что партия намерена держать на контроле ход работ по исполнению поставленных задач.

Кандидат в депутаты Мажилиса Геннадий Зенченко и кандидат в депутаты Северо-Казахстанского маслихата Ерлан Зикирин провели встречу с населением в Аккайынском районе. Так, на мероприятии в ЦОНе села Смирново они рассказали жителям о деятельности партии и предвыборной программе «Nur Otan». А в ходе акции «От двери к двери» кандидаты в депутаты поднимали вопросы развития села, а также призвали казахстанцев прийти на выборы 10 января и реа­лизовать свое гражданское право как избирателей.

В Алматы кандидаты в депутаты маслихата от партии «Nur Otan» Аскар Билисбеков, Алмат Кодасбаев, Айсулу Ерниязова с коллективом предприятия «АлматыТеплоКоммун­Энерго» поговорили о положениях предвыборной программы партии.

В Петропавловске кандидат в депутаты Мажилиса Есжан Оразалин и кандидат в депутаты областного маслихата Сергей Леонтьев встретились с жителями микрорайона «Привокзальный», обсудили с ними вопросы ЖКХ и благоустройства города.