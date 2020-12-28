Встречи в регионе

На встрече с общественностью Актау кандидат от «ADAL» Эльдар Жумагазиев отметил, что целью партии является развитие не отдельных городов, а всех регионов страны.

– Мангистауский регион – уникальный. Здесь добывается нефть, действует много нефтесервисных компаний. При этом жители сетуют на множество проблем. Ключевая – это человеческий капитал, заработок. Мы предлагаем конкретные решения в своей программе, – подчеркнул кандидат в депутаты.

Существующие стандарты развития областей устарели, партия хочет в корне изменить региональную политику.

– После выборов жизнь не заканчивается и проблемы никуда не исчезнут. Электоральный период дается нам для того, чтобы о них услышали как можно больше людей, и для выработки механизмов решения, – подчеркнул Эльдар Жумагазиев.

В своих вопросах жители Актау чаще всего затрагивали проблемы, возникающие из-за неэффективной траты бюджетных средств. Кандидат в депутаты особо отметил возможности, которые есть по развитию бизнеса в Казахстане.

Во время встречи был затронут вопрос многодетных семей. По этому поводу Эльдар Жумагазиев отметил:

– Нельзя ограничиваться лишь жильем в помощи многодетным матерям. У них есть еще ряд проблем: плата за коммунальные услуги, аренду жилья. Нужно дать возможность устроиться на работу. То же самое касается и людей с инвалидностью.

Многодетные матери пришли и на субботнюю встречу кандидатов в депутаты Максата Толыкбая и Лаззат Чинкисбаевой и жаловались на неподъемные для семьи расходы.

– Я не отказываюсь от работы, но дома маленький ребенок. Я обращалась ко всем, но мне не помог­ли, – поделилась одна из матерей.

– Я живу с годовалым ребенком в общежитии. Средств не хватает. По образованию я преподаватель. Хочу устроиться на работу, но детские сады не берут моего ребенка, – посетовала другая женщина.

Максат Толыкбай отметил актуальность проблем многодетных матерей и пообещал поднять этот вопрос на законодательном уровне.