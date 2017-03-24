​Встречи видных ученых с земляками

По приглашению главы региона Бердыбека Сапарбаева в области побывали председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии» Серик Акшулаков, академики Торегельды Шарманов и Жаксылык Доскалиев. Гости встретились с медицинской общественностью, студентами Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М. Оспанова и медицинского колледжа, обсудив с ними актуальные вопросы развития сферы здравоохранения. Было организовано торжественное мероприятие, посвященное чествованию Героя Труда РК Серика Акшулакова, показан фильм о жизненном пути и профессио­нальном росте профессора.

Визит ученых в Актобе был не случаен – регион считается центром медицинского туризма на западе Казахстана. Ежегодно в местных клиниках обследуются и получают лечение более 8 000 человек. Достигнуто соглашение с Министерством здравоохранения о создании регионального медицинского кластера, имеется договоренность о сотрудничестве с ведущими клиниками зарубежья Gangnam Severance Hospital, Hemogens Health Care и другими. В прошлом году проведены шестнадцать операций по пересадке почек, еще шесть – по трансплантации печени совместно с южнокорейскими врачами.

Ежегодно увеличивается финансирование здравоохранения: в 2016-м на его развитие было направлено 37,1 млрд тенге. В регионе активно развивается государственно-частное партнерство, в рамках которого начата реализация шес­ти проектов стоимостью 11,6 млрд тенге. Также ведутся работы по строительству городской станции скорой помощи стоимостью 3,9 млрд тенге, детской стоматологической клиники, офтальмологичес­кой больницы. На средства республиканского бюджета планируется строительство областного перинатального центра на 200 мест, областного противотуберкулезного диспансера на 300 мест.

Аким области поблагодарил почетных гостей за их вклад в развитие здравоохранения, в том числе и в Актюбинской области. Благодаря их научным разработкам, огромному опыту жителям региона на самом высоком уровне оказываются услуги по трансплантологии, кардиохирургии и нейрохирургии. От имени всех актюбинцев глава региона вручил Серику Акшулакову ключи от автомашины.

В свою очередь гость отметил, что достижения в системе здравоохранения области его впечатляют – проводится огромный объем работы по соз­данию условий для работников медицины и высококлассной медпомощи пациентам. Искренне поблагодарив земляков и власти региона, ученый передал ключи от подаренной ему машины работникам больницы скорой медицинской помощи, в которой он когда-то начинал свою трудовую деятельность в качестве молодого специалиста.