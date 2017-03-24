​Встречи видных ученых с земляками

По приглашению главы региона Бердыбека Сапарбаева в области побывали председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии» Серик Акшулаков, академики Торегельды Шарманов и Жаксылык Доскалиев. Гости встретились с медицинской общественностью, студентами Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. М. Оспанова и медицинского колледжа, обсудив с ними актуальные вопросы развития сферы здравоохранения. Было организовано торжественное мероприятие, посвященное чествованию Героя Труда РК Серика Акшулакова, показан фильм о жизненном пути и профессиональном росте профессора.
Визит ученых в Актобе был не случаен – регион считается центром медицинского туризма на западе Казахстана. Ежегодно в местных клиниках обследуются и получают лечение более 8 000 человек. Достигнуто соглашение с Министерством здравоохранения о создании регионального медицинского кластера, имеется договоренность о сотрудничестве с ведущими клиниками зарубежья Gangnam Severance Hospital, Hemogens Health Care и другими. В прошлом году проведены шестнадцать операций по пересадке почек, еще шесть – по трансплантации печени совместно с южнокорейскими врачами.
Ежегодно увеличивается финансирование здравоохранения: в 2016-м на его развитие было направлено 37,1 млрд тенге. В регионе активно развивается государственно-частное партнерство, в рамках которого начата реализация шести проектов стоимостью 11,6 млрд тенге. Также ведутся работы по строительству городской станции скорой помощи стоимостью 3,9 млрд тенге, детской стоматологической клиники, офтальмологической больницы. На средства республиканского бюджета планируется строительство областного перинатального центра на 200 мест, областного противотуберкулезного диспансера на 300 мест.
Аким области поблагодарил почетных гостей за их вклад в развитие здравоохранения, в том числе и в Актюбинской области. Благодаря их научным разработкам, огромному опыту жителям региона на самом высоком уровне оказываются услуги по трансплантологии, кардиохирургии и нейрохирургии. От имени всех актюбинцев глава региона вручил Серику Акшулакову ключи от автомашины.
В свою очередь гость отметил, что достижения в системе здравоохранения области его впечатляют – проводится огромный объем работы по созданию условий для работников медицины и высококлассной медпомощи пациентам. Искренне поблагодарив земляков и власти региона, ученый передал ключи от подаренной ему машины работникам больницы скорой медицинской помощи, в которой он когда-то начинал свою трудовую деятельность в качестве молодого специалиста.