​Встречи во имя мира

Министр общественного развития РК Дархан Калетаев совершил рабочую поездку в США.

Глава недавно переименованного ведомства провел в Вашингтоне и Нью-Йорке ряд встреч с членами Конгресса США, официальными лицами Госдепартамента, а также с руководителями Комиссии США по международной религиозной свободе и Хельсинкской комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. В ходе встреч состоялся детальный обмен мнениями о развитии религиозной ситуации в РК. Кроме того, в «Большом яблоке» состоялись двусторонние встречи Дархана Калетаева с председателем Комитета религиозных неправительственных организаций при ООН Свами Парамешананда и генеральным секретарем Всемирной конференции «Религии за мир» Уилльямом Вендли, которые с интересом восприняли переданное главой МОР РК приглашение принять участие в очередном заседании Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Приз­навая возрастающий авторитет Астанинского межрелигиозного диалога, они выразили готовность принять в нем участие в качестве модераторов отдельных секций.

Напомним, очередной Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоится в октябре текущего года в Астане.