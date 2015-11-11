​Встречное движение интересов

Члены карагандинской палаты предпринимателей побывали с деловым визитом в городе Сиане провинции Шэньси КНР. Здесь состоялись встречи и заключены четыре соглашения по развитию сотрудничества. Документы, от которых обе стороны ожидают ощутимых результатов, включают планы и предложения по взаимовыгодному сотрудничеству. В частности, предусмотрена консультация для предпринимателей обеих стран, регионы договорились организовать ответные визиты для взаимодействия.

В числе подписанных – два коммерческих соглашения, одно из которых посвящено проекту по металлопереработке. У китайских инвесторов есть интерес к карагандинской компании Construction Steel, и они готовы вложиться в ее развитие. Второе – о создании СП, которое будет оказывать консалтингово-посреднические услуги. Компания будет предоставлять информацию о ценах, сырье, площадках, маршрутах и подобных данных, нужных потенциальному бизнесмену.

В Сиане карагандинцы встретились с правительством провинции и с бизнесменами. Интерес к сотрудничеству проявили около 200 местных предпринимателей. Встреча в формате В2В содержала ознакомительные беседы и взаимные презентации экономических возможностей. Китайскую сторону интересовал сырьевой потенциал области, поскольку они заинтересованы в инвестиционном участии. Особый интерес у хозяев вызвали благоприятные условия для инвесторов. Карагандинцы сделали разъяснения и подробное описание инвестиционных возможностей в РК: о преференциях при работе в СЭЗ «Сарыарка», где развивается производственный сектор.

В автономном районе Внутренняя Монголия, славящемся агропромышленным сектором, карагандинскую делегацию удивил ассортимент мясной переработки.

– Нам продемонстрировали охлажденное, мороженое, сушеное, переработанное в необычайно вкусные продукты мясо. Немаловажна для производителей и упаковка товара, что играет огромную роль при реализации через ритейл. Нам можно многое перенять. Китайским инвесторам интересны наши площадки, где они могли бы делать готовую продукцию из нашего сырья. И нам есть что им предложить, – рассказал директор палаты предпринимателей Мадениет Божбанов.

Сотрудничество по этой же аналогии предложил и научно-исследовательский институт растениеводства. Подобных НИИ в мире всего два – в Китае и США. С институтом заключено соглашение об открытии представительства в Казахстане. Данная инициатива даст возможность развивать растениеводство по линии совершенствования семенного фонда, адаптации семян к климатическим условиям для получения более качественного урожая. К тому же предполагается безотходное производство: пшеница будет проходить полный цикл переработки, а остатки от зерновых культур можно использовать в качестве корма для животных и как удобрения.

По словам Мадениета Божбанова, поездка выдалась полезной. Бизнесмены смогли определить перспективные ниши, примерно сформировать бизнес-процессы. От китайской стороны поступило предложение организовать такую встречу повторно. Но она состоится в формате обсуждения конкретных проектов.

