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​Встретили как героя

Михаил ТЁ, Жамбылская область

Народного героя с флагами, транспаран­тами и цветами ждали уже у въездной арки на границе Тараза. Здесь собрались родственники и друзья атлета, а также работники областного спортивного ведомства и журналисты.

Первое, что услышал Е. Сметов, вернувшийся в сопровождении своих родителей с самых престижных соревнований в мире, было дружное скандирование «Елдос – чемпион! Алга, Казахстан!» Затем последовали крепкие объятия и теплые речи в его адрес.

Общаясь с журналистами, борец отметил, что очень доволен своим результатом и ставит перед собой цель на следующей Олимпиаде в Токио завоевать «золото».

– В Рио-де-Жанейро я был нацелен на золотую медаль, но соперники оказались сильнее, чем ожидал, поэтому пришлось практически без отдыха выходить на татами, – поделился впечатлениями спортсмен. – На мой взгляд, немного не хватило сил и везения. Хотя со своим главным оппонентом из России встречался и раньше и, к слову, побеждал, но на этот раз удача улыбнулась ему.

Торжественная церемония чествования Елдоса прошла в городском парке Первого Президента РК, куда поздравить призера пришли местные аксакалы и молодежь, ветераны жамбылского спорта, госслужащие и представители региональной Ассамблеи народа Казахстана. От имени жителей города дзюдоиста поприветствовал аким Тараза Нуржан Календеров, который по традиции накинул на плечи спортсмена и его тренера Галымжана Жылгельдиева чапаны.

– Елдос принес в копилку сборной Казахстана первую серебряную медаль, проявив недюжинный характер и волю к победе, – отметил глава областного центра. – Он прошел сложный путь, оправдав надежды миллионов казахстанцев. Олимпийские игры – это особый статус соревнований, на которых каждый атлет планирует отдать все силы и завоевать медаль. Оттого и велика ценность серебряной медали, которая для нас на вес золота.  

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