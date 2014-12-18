Встретились друзья и единомышленники Свежий выпуск 633 Даулет ЕЛЕУСИЗОВ

Тридцать пять преподавателей начальной военной подготовки из разных регионов страны приняли самое деятельное участие в разговоре с гостями из ведущей газеты страны, с интересом слушали рассказы из жизни казправдинцев. Ничего удивительного, ведь темы, поднимаемые на страницах общенацио­нального издания, которому меньше чем через две недели исполнится 95 лет, очень близки и понятны педагогам, занимающимся военно-патриотическим воспитанием и непосредственной подготовкой призывного контингента.

Особый интерес у этой категории школьных учителей и преподавателей средних специальных учебных заведений вызывают материалы на тематических полосах «Служу Оте­честву» и «Свет Победы». Будни казахстанской армии, события и мероприятия военно-патриотической направленности, сообщения о военно-технических и прикладных видах спорта – все это предназначено не только для тех, чья жизнь связана с военной профессией, но и для допризывной, учащейся молодежи.

По словам потомственного педагога из Саркандского гуманитарного колледжа, что в Алматинской области, Серкебая Стамбекова, преподающего начальную военную подготовку уже на протяжении 37 лет, эта школьная дисциплина испытала и взлеты, и падения. Был период, когда «муштру» и «шагистику» в школьных стенах посчитали не только лишними, но и вредными для детей. Сегодня Министерство образования и науки совместно с Минис­терством обороны серьезно подходят к проблемам патриотического воспитания и развитию начальной военной подготовки в организациях образования. Приведена в соответствие нормативно-правовая база по начальной военной подготовке, утверждены правила подготовки к воинской службе, формирования учебно-материальной базы НВП.

– И курсы повышения квалификации для преподавателей-организаторов НВП – один из таких позитивных шагов, – поделился Серкебай Стамбеков. – Здесь мы получаем ценные знания, которые можем применить в своей работе с детьми.

Как отметил начальник вневойскового центра Николай Чистиков, на курсах повышения квалификации в Академии государственного управления при Президенте РК обучаются не только преподаватели-организаторы НВП, но и специалисты, ответственные за НВП. На сегодня через них прошли более 3 400 слушателей. Здесь собран передовой опыт военно-патриоти­ческой работы Казахстана, государств – членов СНГ и других стран. Для чтения лекций приглашаются специалисты центральных аппаратов Министерства обороны, Министерства образования и науки. Со слушателями часто встречается член Комитета по обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Абай Тасбулатов. Ректор академии Болатбек Абдрасилов всячески поддерживает такую работу, помогает совершенствовать учебно-воспитательный процесс и учебно-материальную базу вневойскового учебного центра.

Специально для этой встречи казправдинцы приготовили сюрприз. Лучшие сотрудницы вневойскового центра – главный специалист Майра Астаева, специалисты Марина Букашева и Лаура Орынбаева – получили из рук журналистов подарки – футболки и бейсболки с символикой «Казахстанской правды».

Не обошлось без командирских состязаний для военруков, которые позволили выявить активных читателей «Казахстанской правды». Вполне закономерным стал итог, для преподавателей-организаторов НВП самыми узнаваемыми оказались рубрики с тематических полос «Служу Отечеству» и «Свет Победы». Слушатели признавались, что не раз использовали материалы на военную и патриотическую тему из ведущей газеты страны для своих занятий. А преподавателю-организатору НВП в военно-патриотичес­ком клубе «Тайфун» Александру Козлову и его старшему коллеге Анатолию Бадерину, преподающему начальную военную подготовку в Костанайском колледже автомобильного транспорта и руководящему военно-патриотическим клубом «Кайсар», наши публикации дают пищу для новых задумок в работе с ребятами.

По результатам соревнования постоянные читатели «Казахстанской правды» – Рамиль Тартыков из колледжа № 1 Тараза, преподаватель-организатор НВП Экономического колледжа Казпотребсоюза из Костаная Айбек Майкенов и Владимир Мисфахитинов из Вознесенской СОШ Павлодарской облас­ти – были награждены футболками, бейсболками и дисками с фильмом журналиста нашей газеты Дулата Молдабаева об экзамене на право ношения крапового берета «Беркут». А воина-интернационалиста, преподавателя НВП Современного гуманитарно-технического колледжа Тараза Махамедхана Салыбекова презентовали настенными часами с логотипом «Казахстанская правда».



