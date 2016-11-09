​Встретились два омбудсмена

Как сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РК, встреча состоялась по приглашению российского омбудсмена. На ней был обсужден широкий круг вопросов обеспечения и защиты прав человека, в частности совершенствования национальных правозащитных механизмов, обмена положительным опытом и информацией, взаимодействия с государственными органами и гражданским обществом, международного и регионального сотрудничества.

По итогам переговоров отмечена важность развития партнерства национальных правозащитных учреждений.