Встретились и договорились Свежий выпуск 970 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Достоверность фразы «кто ищет – тот всегда найдет» подтвердил прошедший в областном центре региональный форум по развитию местного содержания «Сделано в Казахстане». В нем приняли участие 75 павлодарских фирм – производителей различной продукции и услуг. В их числе – 16 крупных компаний республики, такие как АО «НК «КазМунайГаз», АО «Казахтелеком», АО «НК «КТЖ», АО «Самрук-Энерго», АО «KEGOC», АО «Казпочта», АО «НАК «КазАтомПром», ТОО «KAZ MineralsBozshakol», АО «КазАвтоЖол», АО «Казахстан Инжиниринг», ТОО «Объединенная химическая компания», «Rominserv S.R.L.» и другие, приехавшие на форум и осмотревшие выставку местных товаров. Это были не только изделия промышленных гигантов, таких как АО «Каустик» (каустическая сода, гипохлорит натрия, хлор, соляная кислота, бытовая химия) и ПФ ТОО «KSP Steel» (бесшовные трубы различного диаметра, арматура и мелющие шары), но и малые фирмы, сумевшие зарекомендовать себя на рынке страны. Они предлагали сварочные аппараты, мебель, запорную арматуру, светодиоды, продукты питания, полимерную мешкотару, картонную упаковочную продукцию и еще многое другое.

– Хотим показать возможности наших предприятий, которые готовы работать в условиях евразийской интеграции. На сегодня наш регион является лидером по экспорту товаров в Российскую Федерацию. Конечно, в условиях изменения паритета валют работать на российском рынке местным производителям стало сложнее. Но мы надеемся, что это сделает наши предприятия еще сильнее и позволит им стать достойными конкурентами в рамках ЕАЭС, – сказал аким области Канат Бозумбаев.

Надо сказать, что развитие местного содержания становится как никогда актуальным в условиях кризиса на мировом рынке и что форум дал возможность павлодарским фирмам найти потенциальных партнеров среди компаний республиканского уровня. В частности, это удалось АО «Казбитумсервис» (Павлодарский нефтехимический завод) с ТОО «Uniserv» АОЗТ, «ДенаРахсазКонстракшн», ТОО «Ак-Жол», ТОО «Автодорсервис», ПОФ ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой». Были подписаны контракты между ТОО «Гравелит» и ПОФ ТОО «АБК-Автодор НС»; АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» с ТОО «Арлан», ТОО «Производственная торгово-строительная фирма ­«ДАНиЕР» и АО «Павлодарский машиностроительный завод»; ТОО «Концерн «Казстроймонтаж» и ТОО «Казахдорстрой»; ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» с ТОО «Лакра», ТОО «Павлодарский завод сварочного оборудования «СВАРКО», ТОО «Торговый дом «Павлодарская соляная компания» и ТОО «Технологические линии»; ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» с ТОО «Компания Нефтехим LTD» и ТОО «Павлодарский завод трубопроводной арматуры». Кроме того, подписаны меморандумы о взаимном сотрудничестве между ТОО «KAZ MineralsBozshakol» (КАЗ Минералз Бозшаколь) с ТОО «Кастинг» и АО «Казахтелеком» и АО «Казэнергокабель». И это далеко не полный перечень договоров, заключенных на форуме, которые исчисляются общей суммой порядка 11,0 млрд. тенге.

Все эти примеры демонстрируют наличие большого потенциала в Павлодарской области. Посредством таких мероприятий, как состоявшийся форум, товаропроизводители демонстрируют национальным и крупным частным компаниям широкую номенклатуру продукции, производимой в регионе. Работа по развитию местного содержания продолжается.



