Встретились и договорились

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Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Достоверность фразы "кто ищет – тот всегда найдет" подтвердил прошедший в областном центре региональный форум по развитию местного содержания "Сделано в Казахстане". В нем приняли участие 75 павлодарских фирм – производителей различной продукции и услуг. В их числе – 16 крупных компаний республики, такие как АО "НК "КазМунайГаз", АО "Казахтелеком", АО "НК "КТЖ", АО "Самрук-Энерго", АО "KEGOC", АО "Казпочта", АО "НАК "КазАтомПром", ТОО "KAZ MineralsBozshakol", АО "КазАвтоЖол", АО "Казахстан Инжиниринг", ТОО "Объединенная химическая компания", "Rominserv S.R.L." и другие, приехавшие на форум и осмотревшие выставку местных товаров. Это были не только изделия промышленных гигантов, таких как АО «Каустик» (каустическая сода, гипохлорит натрия, хлор, соляная кислота, бытовая химия) и ПФ ТОО "KSP Steel" (бесшовные трубы различного диаметра, арматура и мелющие шары), но и малые фирмы, сумевшие зарекомендовать себя на рынке страны. Они предлагали сварочные аппараты, мебель, запорную арматуру, светодиоды, продукты питания, полимерную мешкотару, картонную упаковочную продукцию и еще многое другое.

– Хотим показать возможности наших предприятий, которые готовы работать в условиях евразийской интеграции. На сегодня наш регион является лидером по экспорту товаров в Российскую Федерацию. Конечно, в условиях изменения паритета валют работать на российском рынке местным производителям стало сложнее. Но мы надеемся, что это сделает наши предприятия еще сильнее и позволит им стать достойными конкурентами в рамках ЕАЭС, – сказал аким области Канат Бозумбаев.

Надо сказать, что развитие местного содержания становится как никогда актуальным в условиях кризиса на мировом рынке и что форум дал возможность павлодарским фирмам найти потенциальных партнеров среди компаний республиканского уровня. В частности, это удалось АО "Казбитумсервис" (Павлодарский нефтехимический завод) с ТОО "Uniserv" АОЗТ, "ДенаРахсазКонстракшн", ТОО "Ак-Жол", ТОО "Автодорсервис", ПОФ ТОО "АБК-Автодор НС" и ТОО "Казахдорстрой". Были подписаны контракты между ТОО "Гравелит" и ПОФ ТОО "АБК-Автодор НС"; АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" с ТОО "Арлан", ТОО "Производственная торгово-строительная фирма ­"ДАНиЕР" и АО "Павлодарский машиностроительный завод"; ТОО "Концерн "Казстроймонтаж" и ТОО "Казахдорстрой"; ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" с ТОО "Лакра", ТОО "Павлодарский завод сварочного оборудования "СВАРКО", ТОО "Торговый дом "Павлодарская соляная компания" и ТОО "Технологические линии"; ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" с ТОО "Компания Нефтехим LTD" и ТОО "Павлодарский завод трубопроводной арматуры". Кроме того, подписаны меморандумы о взаимном сотрудничестве между ТОО "KAZ MineralsBozshakol" (КАЗ Минералз Бозшаколь) с ТОО "Кастинг" и АО "Казахтелеком" и АО "Казэнергокабель". И это далеко не полный перечень договоров, заключенных на форуме, которые исчисляются общей суммой порядка 11,0 млрд. тенге.

Все эти примеры демонстрируют наличие большого потенциала в Павлодарской области. Посредством таких мероприятий, как состоявшийся форум, товаропроизводители демонстрируют национальным и крупным частным компаниям широкую номенклатуру продукции, производимой в регионе. Работа по развитию местного содержания продолжается.

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