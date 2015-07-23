Встретились на орбите

Процесс сближения проводился в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и экипажа космического корабля – командира Олега Кононенко (РОСКОСМОС), бортинженеров – Кимия Юи (ДжАКСА) и Челла Линдгрена (NASA). С борта МКС стыковку контролировали космонавты РОСКОСМОСА, командир экипажа сорок четвертой длительной экспедиции Геннадий Падалка и участник программы годового полета, бортинженер Михаил Корниенко.



Священник – дело женское

Рейчел Тревик стала третьей женщиной-епископом в Великобритании и первой, которой доверено возглавить епархию.

Рукоположение 52-летней Тревик, бывшей до этого архидиаконом, состоялось в среду в Глостере, епархию которого она и возглавит. Службу возглавлял архиепископ Кентерберийский. Церковь Англии официально приняла закон о женском епископате 17 ноября 2014 года, когда генеральный синод провел итоговое, уже чисто формальное голосование в Church House, главном управлении Церкви Англии в лондонском районе Вестминстер.

Женщин начали рукополагать в сан священника еще в 1994 году, но высшие церковные посты они занимать до сих пор не могли. Первой женщиной-епископом Великобритании стала Либби Лейн. Ее рукоположили в январе. Второе в истории Британии посвящение женщины в епископы состоялось в июле в Йоркском аббатстве. Сейчас своей очереди ждут уже несколько женщин – будущих епископов.



Придет ли возмездие?

В Чили десяти бывшим военным будут предъявлены обвинения в убийстве певца Виктора Хары в годы диктатуры.

Такое решение принял в среду судья Мигель Васкес Пласа. По официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили с 1973 по 1990 год были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3 225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.

Чилийский бард, политический деятель и активист коммунистической партии Виктор Хара был арестован на следующий день после военного переворота в Чили во главе с генералом Аугусто Пиночетом 11 сентяб­ря 1973 года, в результате которого от власти был отстранен законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде. Несколько дней певца пытали и жестоко расправились с музыкантом, выпустив в него 44 пули. Теперь стадион, где погиб Виктор Хара, переименован в его честь. Однако его убийство по-прежнему остается безнаказанным. Суд над обвиняемыми в его смерти еще впереди.



