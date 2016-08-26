​Встретимся у фонтана

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Компания накопила уже немалый опыт в своем столь необычном ремесле. И предпринимателя вместе с его товарищами по работе по праву можно называть «хозяевами фонтанных струй» Кокшетау.

– Первые два года мы работали в Астане, где набирались необходимых навыков и опыта у своих коллег, обслуживая столичные фонтаны, – рассказывает Руслан Талгатович. – Два из семи наших фонтанов находятся в реке Кылшакты и в озере Копа и являются настоящим украшением водной акватории Кокшетау.

Мы встретились с Р. Тулентаевым и оператором фонтанов Алмасом Салимовым аккурат в тот день, когда они завершили ремонт фонтана, находящегося напротив здания областного казахского драмтеатра им. Ш. Кусаинова. Это место, как и находящийся рядом городской парк культуры и отдыха, где расположены еще три фонтана, является излюбленным местом отдыха кокшетаусцев. На наших глазах А. Салимов, надев высокие болотные сапоги, занимался наладкой высоты водных струй с помощью регулировочных кранов.

– Работа у нас хлопотная, – говорит Алмас. – Утром мы моем фонтаны специальным садком и водным пылесосом. Ведь надо очищать ватерлинию каждого из них, так как в ней за день накапливается грязь. А воду следует регулярно, примерно раз в неделю, менять и обеззараживать специальными реагентами, поскольку на дне накапливается мусор. На один куб воды их должно приходиться 80 граммов. Вот этот фонтан, к примеру, небольшой по объему, он рассчитан на 27 кубов воды. А самый большой фонтан водоизмещением в 170 кубов у нас находится рядом с памятником Абылай-хану на центральной площади Кокшетау.

По словам Алмаса, самая большая высота струй фонтанов достигает 40 метров, но ее устанавливают лишь на тех двух, что находятся в реке и озере. А в тех фонтанах, что расположены в центре города, настраиваются низкие струи – от 50 см до четырех метров.

Что же касается, так называемых «картинок» фонтанов, то есть конфигурации водных струй, то их может быть великое множество, и тут есть где разгуляться фантазии операторов фонтанов. Но в конечном итоге выбирают и утверждают эти самые «картинки» специалисты технадзора из городского отдела ЖКХ, которые строго контролируют работу команды Р. Тулентаева, постоянно проводят проверки.

– В День Конституции все наши фонтаны будут радовать горожан, – заверяет нас Р. Тулентаев. – В будние дни они работают у нас с 9.00. до 22.00, а в дни всенародных торжеств дольше. В текущем году мы, как обычно, начали подготовку фонтанов в середине апреля, провели пробные включения, и они затем достойно украсили первомайский праздник кокшетаусцев. Все наши фонтаны имеют вечернюю подсветку, а два из них к тому же работают под музыкальное сопровождение. Так что праздничное настроение горожан струями своих фонтанов мы постараемся поднять ввысь вместе с потоками воды…

– Когда я приехал в город на учебу, то, конечно, не думал, что стану оператором фонтанов и буду заниматься таким необычным делом, о котором раньше не имел ни малейшего представления, – признается А. Салимов. – А работа эта мне нравится, очень приятно смотреть особенно на малышей, которые в сопровождении своих мам и пап, гуляя по парку и скверам, обязательно подходят к фонтанам, веселятся, стараясь подставить свои крохотные ладошки под брызги воды. С удовольствием любуются водными струями и взрослые, которые стараются занять места на скамейках у фонтанов, наслаждаясь исходящей от них прохладой. Очень приятно сознавать, что твоя работа приносит удовольствие людям, гармонично дополняет их отдых красивым зрелищем…