Встретимся в Париже

Стороны обсудили планы и проекты по сотрудничеству наших стран в культурной и спортивной сферах. Одной из главных тем в повестке, разумеется, были летние Олимпийские игры, которые уже в следующем году пройдут в Париже. Кроме того, в ноябре на встрече глав наших государств решено провести Дни казахской культуры во Франции в 2025-2026 годах. Поэтому была обсуждена и возможность проведения выставки казахского искусства в Лувре, а также концерта в одной из самых красивых столиц планеты с участием наших артистов и творческих коллективов. Асхат Оралов считает, что это будет ценным опытом для деятелей культуры.

В свою очередь Дидье Канесс рассказал, что французская киноиндустрия проявляет большой интерес к Казахстану. К примеру, киношколы этого государства готовы разработать программу, по которой наши студенты смогут обучаться и практиковаться у них. А французские кинопрокатчики изъявляют желание напрямую сотрудничать с нашими кинотеатрами.

Теперь что касается Олимпийских игр, которые пройдут во Франции. Посольство этой страны уже организовывает различные мероприятия, приу­роченные к главному спортивному событию четырехлетия. Например, 14 марта, за 500 дней до начала Олимпиады, в Алматы пройдет этап международного забега среди детей «Эстафета вокруг света». Также посол зая­вил о желании организовать в крупнейшем городе нашей рес­публики показательные выступ­ления дзюдоистов и каратистов, мероприятие с участием паралимпийцев и турнир по брейк­дансу, который, кстати, вошел в программу Олимпийских игр в Париже.

Казахстанская сторона отмечает, что наша совместная работа в части культуры, туризма и спорта будет усилена.