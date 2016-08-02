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Вступили в «бой»

Кадиша НЫГМЕТ
Вооруженные силы РК представлены в 21 конкурсе из 23. Такой максимальный охват имеет решающее значение для определения победителя в общекомандном зачете и, конечно, выступает стимулом для других стран.

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Конкурсы, в которых выступят наши команды, различны по формату и специфике. Состязаться в профессионализме и отстаивать честь Вооруженных сил на международной арене будут военные летчики, моряки, десантники, водители, танкисты и морские пехотинцы, инженеры, специалисты радиационной, химической и биологической защиты, кинологи, снайперы и артиллеристы, военные врачи и повара. Многие из них уже вступили в «бой»: на полигоне Алабино Московской области игры начались с выстрела, дающего старт танковым экипажам, участвующим в «Танковом биатлоне».
В торжественной церемонии открытия АрМИ-2016 принял участие министр обороны РК Имангали Тасмагамбетов. Глава оборонного ведомства встретился с казахстанской сборной, пожелал военнослужащим успехов и побед.

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Армейские международные игры – грандиозное событие в военной сфере, где за право называться лучшими, самыми сильными и подготовленными на небе, суше и море сходятся целые армии. Соревнования проходят в период с 30 июля по 13 августа.

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В нынешнем году масштаб АрМИ возрос по всем парамет­рам. Более 3 000 военнослужащих, порядка 120 армейских команд из 20 государств Азии, Европы, Африки и Латинской Америки объединяют нынешние игры. 23 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке, 10 из которых – новые, пройдут одновременно на 20 военных полигонах России и Казахстана. При этом морские состоятся в акваториях Балтийского, Черного и Каспийского морей.

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