Вступило в строй пожарное депо

В составе комплекса – резервный гаражный бокс, пост газодымозащитной службы, учебный класс на 30 человек, топливозаправочный пункт. В депо также имеются комнаты отдыха и психологической разгрузки, спортивный зал с баскетбольной и волейбольной площадками, учебно-тренировочная башня, 100-метровая полоса препятствий.

Новое подразделение станет мощным противопожарным щитом для юго-западной части города, где живут около 90 тыс. человек, расположены международный аэропорт «Аулие-ата», областная детская больница, Назарбаев Интеллектуальная школа, рынок «Атакент-Тараз» и другие важные объекты.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз