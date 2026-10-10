Вступительные экзамены в меняющемся мире

Открывая конференцию, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что международное сотрудничество в этой сфере соответствует курсу на интернационализацию высшего образования, обозначенному Главой государства. По его словам, сегодня вступительный экзамен – это не только проверка усвоенных знаний, но и возможность оценить потенциал абитуриента к дальнейшему обучению.

– В условиях стремительного развития технологий важно учитывать способность человека критически мыслить, работать с новой информацией и осваивать дополнительные навыки. Именно поэтому Казахстан совместно с международными партнерами развивает Admissions Insight Test (AIT), направленный на оценку компетенций, необходимых для успешного обучения в вузе. Конференция позволит обсудить международный опыт и современные подходы к совершенствованию систем вступительных экзаменов, – подчеркнул министр.

Директор Центра тестирования Нурсеит Байжанов рассказал о научных подходах к разработке оценочных инструментов. По его словам, наряду с технологическими решениями необходимы исследования, которые обеспечат сопоставимость результатов и позволят адаптировать методики к национальной системе образования.

– Необходимо учитывать особенности образовательной системы страны, обеспечивать качество тестовых материалов и подтверждать надежность результатов на каждом этапе разработки, – отметил Нурсеит Байжанов.

Старший вице-президент ETS по глобальным исследованиям Кадрие Эрджикан рассказала о возможностях искусственного интеллекта в этой работе. По ее словам, ИИ позволяет комплексно оценивать мышление, сотрудничество и решение проблем. Адаптивные задания открывают возможности для персонализации, а технологии ускоряют процессы.

– Искусственный интеллект создает возможность пересмотреть то, что оценивает экзамен, и то, как кандидаты демонстрируют свои возможности. Вместе с тем новые инструменты несут риски для справедливости экзаменационных решений. Поэтому необходимо учитывать доказательную базу, систему баллов и порядок использования результатов, – считает эксперт.

Представители национальных центров тестирования Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана поделились опытом адаптации вступительных экзаменов. Для представителей образовательной сферы была организована сессия о концепции, структуре и этапах внедрения AIT.