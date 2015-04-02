Вступление в ЕАЭС не противоречит сохранению добрых отношений с ЕС – Меркель

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Вступление той или иной страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не должно повлечь за собой ухудшение отношений с Европейским союзом. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на БЕЛТА.
"Мы обсудили тему Евразийского экономического союза", – сказала она и напомнила, что Кыргызстан "сейчас идет по пути вступления в ЕАЭС".
"Мы были едины во мнении, что здесь не должно быть принципа "или, или", предусматривающего сотрудничество либо с ЕС, либо с Россией", – пояснила канцлер. "Наша философия заключается в том, что оба варианта возможны, – добавила Меркель. – Можно поддерживать хорошие отношения с Евросоюзом и одновременно хорошие торговые отношения с Россией".
ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, которое начало действовать с 1 января 2015 года. В него входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения. В текущем году ожидается, что к союзу присоединится Кыргызстан.