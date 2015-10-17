Вся надежда на Рио Свежий выпуск 405 Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Как ни крути, а выступление на первенстве планеты вполне можно назвать провалом – сборная страны не завоевала в Дохе ни одной золотой медали. Конечно, есть тому и объективные причины, в том числе травмы у того же Жанибека Алимханулы и Адильбека Ниязымбетова. К тому же, не будем скрывать, что после сверхуспешного для нас чемпионата мира в Алматы судили казахстанцев в Катаре порой необъективно.

Анализировать сложившееся положение предстоит и специалистам, и журналистам, и болельщикам, и, конечно же, самим атлетам. Одно с уверенностью можно сказать: не стоит по горячим следам перетасовывать тренерский штаб, который, надеемся, уже извлек урок. Ведь в последние годы мы действительно были одними из лидеров на мировой арене, непререкаемыми авторитетами в Азии и во Всемирной серии бокса.

Уверен, что нашим бойцам по силам достойно выступить на Олимпийских играх в Бразилии. Так было, вспомним, на лондонских Играх, после чемпионата мира в Баку, где сборная Казахстана также взяла 2 «серебра» (ну еще и 2 «бронзы»), а потом в столице Великобритании Серик Сапиев стал лучшим бойцом турнира, при этом в нашей копилке оказалось еще одно «серебро» и две «бронзы».

Может быть, именно ставка на Рио и сыграла злую шутку с нашей командой. Ведь лицензий на главные старты четырехлетия, которые пройдут в следующем году, завоевано немало, а сборная, отправившаяся в Доху, не была полностью составлена из первых номеров. Тем не менее и оставшиеся лидеры должны были быть на голову сильнее оппонентов. В том числе и дошедшие до финала капитан команды Данияр Елеусинов и Иван Дычко.

Ни Данияр, ни тем более Иван не проиграли явно своим противникам. Спорные судейские решения очевидны, но ведь на то казахстанцы и первые номера в мире, чтобы бороться с необъективностью явным превосходством. Благо, что у Елеусинова уже есть путевка в Рио, а у Дычко впереди два турнира, где он свою лицензию непременно возьмет.

По итогам первенства в Катаре Казахстан с двумя серебряными медалями расположился на 8-м месте. Первое общекомандное завое­вали кубинцы (4 «золота», 2 «серебра» и 1 «бронза»), второе – россияне (2-1-1) и замкнули тройку лучших азербайджанцы (1-1-2).

Но у нас остался еще один праздник… Завтра утром на ринг выйдет наш прославленный Геннадий Головкин. Смотрите прямую трансляцию на телеканале «Казахстан» с 7.00 утра. К своим поясам чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) он добавит, надеемся, и титул лучшего по версии IBF.



