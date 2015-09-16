Свежий выпуск Вся палитра народного творчества Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

К празднованию знаменательной даты семиреченцы подошли с большой ответственностью, первым делом решив навести чистоту и порядок на улицах, во дворах, парках и скверах. В начале весны, как только стаял снег, во всех городах и селах Жетысу прошла масштабная акция по озеленению, приуроченная к юбилею Казахского ханства. Субботники объединили молодежных активистов, аксакалов, чиновников, бизнесменов, общественных деятелей. Только за один день в новом талдыкорганском парке «Жастар» было высажено около 300 молодых елей и сосен.

Череду торжественных мероприятий открыла рес­публиканская научно-прак­тическая конференция «Казахская государственность: вчера, сегодня, завтра», прошедшая в Жетысуском госуниверситете им. И. Жансугурова. Видные ученые-историки обсудили вопросы формирования Казахского ханства, отметив, что каждый гражданин страны должен гордиться многовековым наследием народа.

Цикл юбилейных торжеств продолжился айтысом «Мәңгілік Ел», гала-концертом областной филармонии им. Суюнбая, научным форумом, посвященным деятельности известного философа и общественного деятеля XVI века Кадыргали Жалаири. Кроме того, весной прошла презентация проекта мемориального историко-культурного комп­лекса высотой около 40 мет­ров, который в ближайшее время украсит Талдыкорган. Как сообщил автор проекта, президент Союза дизайнеров РК Тимур Сулейменов, архитектурная композиция посвящается 550-летию Казахского ханства.

Свою лепту в организацию праздничных мероприя­тий внесла республиканская Федерация национальных видов спорта, устроив на ипподроме «Кокбастау» в Жамбылском районе меж­дународные соревнования конников. А представители туристических компаний организовали в предгорьях Заилийского Алатау близ Талгара красочный фестиваль «Мәңгілік Ел». Здесь, на открытой площадке, раскинулся этноаул, состоялись ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, концерт народной музыки и театральное представление. Прошли также мастер-классы, в ходе которых все желаю­щие могли поучиться гончарному искусству, работе с кожей, серебром, войлоком. Любители нацио­нальных видов спорта наб­людали за соревнованиями по кокпару, казак куреси, аударыспаку, тогызкумалаку.

Особый интерес гостей вызвал II Международный фестиваль по стрельбе из традиционного лука «Алтын мерген», в котором приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Турции, Монголии, Южной Кореи, Туркменистана, Болгарии и Венгрии. Как отметила координатор проек­та Раушан Ибрагимова, в течение трех дней, пока шел форум, его участники буквально окунулись в завораживающий мир кочевников – славных батыров Степи. Многочисленные зарубежные гости получили уникальную возможность ознакомиться с обычаями, бытом и культурой казахского народа. Фестиваль завершился показательными выступлениями беркутчи. Организаторы планируют устраивать демонстрацию народных традиций ежегодно.

По инициативе акимата Алматинской области в регионе проводится акция «Шаңырақ – Мәңгілік Елдің тұғыры», цель которой – изу­чение культурного наследия предков, воспитание молодежи в духе патриотизма, пропаганда семейных ценностей. В рамках акции уже прошли встречи уважаемых аксакалов Жетысу, известных ученых, артистов, общественных деятелей со студентами вузов и колледжей. Диалоговой площадкой служит нарядная юрта, установленная в цент­ре Талдыкоргана. Кроме того, в целях популяризации казахского языка и выявления молодых талантов состоялся XVII областной конкурс чтецов им. Оралхана Бокея. Активное участие в акции принимают педагоги и учащиеся школ.

Совсем недавно в областном центре под знаком юбилейных торжеств прошли Дни культуры районов и городов, участники которых представили всю палит­ру народного творчества. Чего здесь только не было? И познавательные книжные выставки, посвященные Чокану Валиханову, Ануару Алимжанову, и кулинарные конкурсы по приготовлению блюд национальной кухни, и выступления острословов-акынов. С большим аншлагом на сцене Дворца культуры им. И. Жансугурова прошли спектакли трех народных театров, посвященные 550-летию Казахского ханства.

Уникальный смотр творческих достижений завершился ярким концертом с участием художественных коллективов и самобытных артистов, приехавших в Талдыкорган из разных уголков Жетысу. Как отметил известный актер Алимгазы Райымбеков, Дни культуры районов и городов Жетысу открывают новые таланты, обогащают духовный мир людей, пропагандируют народное ремесло. Такие мероприятия нужны для подрастающего поколения, чтобы молодежь сохранила и приумножила культурное наследие, которое оставили нам наши предки.

Одним из ярких событий нынешнего года стал караван дружбы и сотрудничества «Китай – Казахстан: чайная культура Великого шелкового пути», участников которого на казах­станско-китайской границе торжественно встретили представители местной общественности. Впервые за последние несколько столетий караван проходит по местам самого известного торгового марш­рута планеты. Уникальный проект призван воссоздать атмосферу древности, символизирует собой связь времен и народов.

На днях большая делегация Алматинской области приняла участие в праздничных мероприятиях в Астане, проводимых в честь юбилея Казахского хан ства. Культурная программа, представленная семиреченцами, весьма порадовала астанинцев и гостей столицы. Интерес аудитории вызвали театрализованная постановка национального обряда «Хан көтеру рәсімі», выставки картин, изделий декоративно-прикладного искусства, экспонатов историко-краеведческого музея им. М. Тынышбаева. На площади у монумента «Қазақ елі» раскинулся юрточный этноаул, в котором каждый желающий мог познакомиться с историей региона Жетысу, его уникальной культурой и духовным богатством.



