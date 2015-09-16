К празднованию знаменательной даты семиреченцы подошли с большой ответственностью, первым делом решив навести чистоту и порядок на улицах, во дворах, парках и скверах. В начале весны, как только стаял снег, во всех городах и селах Жетысу прошла масштабная акция по озеленению, приуроченная к юбилею Казахского ханства. Субботники объединили молодежных активистов, аксакалов, чиновников, бизнесменов, общественных деятелей. Только за один день в новом талдыкорганском парке «Жастар» было высажено около 300 молодых елей и сосен. Череду торжественных мероприятий открыла республиканская научно-практическая конференция «Казахская государственность: вчера, сегодня, завтра», прошедшая в Жетысуском госуниверситете им. И. Жансугурова. Видные ученые-историки обсудили вопросы формирования Казахского ханства, отметив, что каждый гражданин страны должен гордиться многовековым наследием народа. Цикл юбилейных торжеств продолжился айтысом «Мәңгілік Ел», гала-концертом областной филармонии им. Суюнбая, научным форумом, посвященным деятельности известного философа и общественного деятеля XVI века Кадыргали Жалаири. Кроме того, весной прошла презентация проекта мемориального историко-культурного комплекса высотой около 40 метров, который в ближайшее время украсит Талдыкорган. Как сообщил автор проекта, президент Союза дизайнеров РК Тимур Сулейменов, архитектурная композиция посвящается 550-летию Казахского ханства. Свою лепту в организацию праздничных мероприятий внесла республиканская Федерация национальных видов спорта, устроив на ипподроме «Кокбастау» в Жамбылском районе международные соревнования конников. А представители туристических компаний организовали в предгорьях Заилийского Алатау близ Талгара красочный фестиваль «Мәңгілік Ел». Здесь, на открытой площадке, раскинулся этноаул, состоялись ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, концерт народной музыки и театральное представление. Прошли также мастер-классы, в ходе которых все желающие могли поучиться гончарному искусству, работе с кожей, серебром, войлоком. Любители национальных видов спорта наблюдали за соревнованиями по кокпару, казак куреси, аударыспаку, тогызкумалаку. Особый интерес гостей вызвал II Международный фестиваль по стрельбе из традиционного лука «Алтын мерген», в котором приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Турции, Монголии, Южной Кореи, Туркменистана, Болгарии и Венгрии. Как отметила координатор проекта Раушан Ибрагимова, в течение трех дней, пока шел форум, его участники буквально окунулись в завораживающий мир кочевников – славных батыров Степи. Многочисленные зарубежные гости получили уникальную возможность ознакомиться с обычаями, бытом и культурой казахского народа. Фестиваль завершился показательными выступлениями беркутчи. Организаторы планируют устраивать демонстрацию народных традиций ежегодно. По инициативе акимата Алматинской области в регионе проводится акция «Шаңырақ – Мәңгілік Елдің тұғыры», цель которой – изучение культурного наследия предков, воспитание молодежи в духе патриотизма, пропаганда семейных ценностей. В рамках акции уже прошли встречи уважаемых аксакалов Жетысу, известных ученых, артистов, общественных деятелей со студентами вузов и колледжей. Диалоговой площадкой служит нарядная юрта, установленная в центре Талдыкоргана. Кроме того, в целях популяризации казахского языка и выявления молодых талантов состоялся XVII областной конкурс чтецов им. Оралхана Бокея. Активное участие в акции принимают педагоги и учащиеся школ. Совсем недавно в областном центре под знаком юбилейных торжеств прошли Дни культуры районов и городов, участники которых представили всю палитру народного творчества. Чего здесь только не было? И познавательные книжные выставки, посвященные Чокану Валиханову, Ануару Алимжанову, и кулинарные конкурсы по приготовлению блюд национальной кухни, и выступления острословов-акынов. С большим аншлагом на сцене Дворца культуры им. И. Жансугурова прошли спектакли трех народных театров, посвященные 550-летию Казахского ханства. Уникальный смотр творческих достижений завершился ярким концертом с участием художественных коллективов и самобытных артистов, приехавших в Талдыкорган из разных уголков Жетысу. Как отметил известный актер Алимгазы Райымбеков, Дни культуры районов и городов Жетысу открывают новые таланты, обогащают духовный мир людей, пропагандируют народное ремесло. Такие мероприятия нужны для подрастающего поколения, чтобы молодежь сохранила и приумножила культурное наследие, которое оставили нам наши предки. Одним из ярких событий нынешнего года стал караван дружбы и сотрудничества «Китай – Казахстан: чайная культура Великого шелкового пути», участников которого на казахстанско-китайской границе торжественно встретили представители местной общественности. Впервые за последние несколько столетий караван проходит по местам самого известного торгового маршрута планеты. Уникальный проект призван воссоздать атмосферу древности, символизирует собой связь времен и народов. На днях большая делегация Алматинской области приняла участие в праздничных мероприятиях в Астане, проводимых в честь юбилея Казахского хан ства. Культурная программа, представленная семиреченцами, весьма порадовала астанинцев и гостей столицы. Интерес аудитории вызвали театрализованная постановка национального обряда «Хан көтеру рәсімі», выставки картин, изделий декоративно-прикладного искусства, экспонатов историко-краеведческого музея им. М. Тынышбаева. На площади у монумента «Қазақ елі» раскинулся юрточный этноаул, в котором каждый желающий мог познакомиться с историей региона Жетысу, его уникальной культурой и духовным богатством.