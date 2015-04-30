Вся страна – одна команда Президента

Дорогие соотечественники!26 апреля стало для нашей страны еще одним историческим, судьбоносным днем. Президентские выборы продемонстрировали всему миру мудрость народа Казахстана. Силу его уверенности в будущем страны и непоколебимое единство. Приверженность незыблемым принципам Мәңгілік Ел. Этот выбор – выбор Казахстана на пути к великому будущему! Это путь народа, который, сплотившись вокруг великих свершений, идет к всеобщему процветанию! Это воля каждого гражданина страны, который связывает свое будущее и будущее своих детей со священной Родиной – Казахстаном!В этот торжественный момент мандат доверия, врученный мне, – это оценка труда во имя укрепления нашей государственности! Это благословение народом нашей великой цели – вхождения Казахстана в число самых сильных государств мира! Это поддержка народом национальной идеи «Мәңгілік Ел», Стратегии «Казахстан-2050», программы «Нұрлы жол» и пяти народных реформ.Для человека, который всю жизнь посвятил счастью своего народа, нет большей чести. Доверие народа для меня превыше всего, и нет большего счастья, чем суметь это великое доверие оправдать. Поэтому во имя будущего Казахстана я готов к любым вызовам.Уважаемые казахстанцы!Дорогие друзья!Соратники и единомышленники!Только что согласно Конституции страны я дал присягу моему народу! Ее слова я сегодня впервые произнес накануне самого доброго и светлого праздника – Дня единства народа. Силу единства нашего общества наглядно показали состоявшиеся президентские выборы. Я благодарен всему нашему народу!Мы продемонстрировали всему миру силу единства и крепкой сплоченности народа. Состоявшиеся выборы войдут в историю как самые массовые по электоральному участию. Казахстанцы оказали мне великое доверие, еще раз призвав служить Родине. Мы вместе прошли непростой путь: поверили в себя, обрели независимость, построили государство, открыли миру новый Казахстан, нашли себя как единую и великую нацию. Ваше доверие всегда вдохновляло меня, давало уверенность и силу. И сейчас хочу со всей ответственностью сказать, что, как и в предыдущие годы, буду верно служить народу, оберегать страну и благополучие всех наших граждан, буду защищать наши высшие общенациональные интересы.Выборы 26 апреля 2015 года подтвердили, что народ Казахстана сплочен, сосредоточен, нацелен на будущее. Мы – одна семья, и у нас одна Родина. Судьба каждого из нас – в судьбе Казахстана. Мы вместе прошли путь от хаоса к процветанию. Нам удалось без эксцессов и катаклизмов пройти непростой «тройной транзит»: от советской системы к рыночной экономике, демократии и новому межэтническому согласию. Приняв первую долгосрочную Стратегию «Казахстан-2030», мы твердо вступили на путь устойчивого развития. Наша страна одолела «Азиатский кризис» 1997–1998 годов. И несмотря на вызовы, мы начали строить нашу новую столицу – Астану, гордость всех казахстанцев.Состоятельность нашего государственного строительства доказана успешным преодолением вызовов глобального экономического кризиса 2007–2009 годов. В отличие от других государств Казахстан сохранил экономический рост и не уронил уровень жизни наших граждан. К 2012 году Казахстан вошел в число 50 самых конкурентоспособных экономик мира. Мы стали страной со средним уровнем доходов населения. Мы вошли в число 50 крупнейших экономик мира. Стратегия «Казахстан-2030» сработала. Главные задачи, которые я поставил в 1997 году, были выполнены всего за 15 лет.Я назвал важные вехи, которые дают четкое представление о цене нашей государственности. Сейчас все это хорошо помнит старшее поколение. Но молодые поколения должны знать и помнить цену нынешнего благополучия страны. Именно в те трудные годы проявились лучшие черты характера нашего народа – конструктивность, взвешенность, праг­матизм. Верность этим ценностям позволит воплотить нашу мечту о Мәңгілік Ел – построить сильное и эффективное государство на века.Стратегия-2050 поставила перед нацией новую амбициозную задачу: войти в число 30 самых развитых государств мира. В начале второго десятилетия ситуация в мире способствовала нашему ускоренному развитию. Но сегодня глобальный мир стал развиваться не по самому благоприятному сценарию. На наших глазах кризисы и конфликты сотрясают все части света. Увеличивается количество несостоявшихся государств, граждане которых прозябают в нищете или гибнут в военных конфликтах. Нестабильность вплотную подошла к границам Центральной Азии.Последние 2–3 года, видя нарастание глобальных проблем, я думал о том, как укрепить и обезопасить наш Казах­стан и не сбиться с пути вхождения в 30 наи­более успешных стран. Я обсуждал ситуацию с лидерами других государств. Со всей ответственностью хочу предуп­редить нацию. Нашему дальнейшему развитию еще продолжают угрожать пять новых внешних вызовов.Первый. Это кризис мирового порядка и нарастание общей неопределенности. Мировая система безопасности испытывается на прочность конфликтами нового типа. На мировой арене появляются новые несистемные игроки, использующие экстремизм и насилие.Второй вызов – продолжается турбулент­ность мировой экономики. Санкционные, «валютные» и торговые войны обостряют проблемы во всех странах.Третий. Процесс изменения климата сегодня происходит с непредсказуемыми последствиями, ведет к разным катаклизмам.Четвертый. Центральная Азия может быть затронута новыми линиями мировых разломов, что также станет вызовом для всего региона.Пятый вызов – кризис глобального порядка и нестабильность мировой экономики ставят под вопрос международную координацию по борьбе с этими вызовами.В ответ на турбулентность мировой экономики мы разработали новую экономическую политику «Нұрлы жол». Она представляет собой смелые и быстрые действия с главной целью создания новых рабочих мест и упрочения фундамента для нового экономического роста. Однако важно понимать, что внешние угрозы нарастают. Чтобы справиться с внешними угрозами, нам необходимо укрепиться внутренне. Большая ошибка считать, что достигнутые нами за эти годы восхитительные успехи и благополучие незыблемы.Я вижу стоящие перед страной пять масштабных внутренних задач.Во-первых, нам надо увеличить долю среднего класса как опоры нашей стабильности, развить бизнес и помочь стране стать государством с преобладающим количеством жителей среднего достатка. Во-вторых, мы огромная страна. Поэтому нам надо развивать единый внутренний рынок и сбалансированное развитие всех регионов. В-третьих, борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов нашей работы.В-четвертых, создание новых рабочих мест, для этого осуществляется индустриальная программа, развивается бизнес. В-пятых, укрепление единства нации на новом витке истории. Все это – вызовы нашей государственности в XXI веке.Время мировых перемен ставит каждое государство перед выбором: или реформы, или деградация. Достойно пройдет через эпоху перемен тот, кто способен на самообновление, значит, на реформы. Перед нами стоит огромная принципиальная задача: сделать непотопляемым наш государственный корабль. Задача предстоящих лет: укрепить Казахстан и, даже несмотря на время мировых бурь, уверенно войти в число 30 государств – лидеров грядущего мира.Я предложил пять институциональных реформ, которые стали моей предвыборной платформой. Результат голосования 26 апреля я воспринимаю как прямой мандат народа на немедленное проведение реформ. И я намерен проявить всю свою волю, решимость, сконцентрировать государственный аппарат и консолидировать усилия общества на выполнение реформ. В самое ближайшее время будет создана Национальная комиссия по модернизации при Президенте страны. Ее миссия – управление поэтапной реализацией пяти реформ и координация действий государственных органов, бизнес-сектора и гражданского общества.При Национальной комиссии будет действовать Международный консультативный совет в составе авторитетных иностранных и казахстанских экспертов. Это будет способствовать использованию наилучшего международного опыта. На первом заседании комиссии я представлю План нации – «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства», который объяснит, что мы собираемся делать по пяти реформам. «100 шагов» – это наш ответ на глобальные и внутренние вызовы и одновременно план по вхождению в 30 развитых государств в новых исторических условиях. Осуществление реформ – первостепенная общенациональная задача на предстоящие 10–15 лет.Я назвал план реформ Планом нации, потому что реформы требуют непосредственного участия каждого гражданина Казахстана. Реформы – дело народа, а не только государственной машины. Суть реформ – в модернизации нации. Именно качество нации, сила духа народа, способность принять вызовы времени и идти только вперед были и будут определяющими факторами успеха государства.Я вижу строгую последовательность осуществления реформ.Первое. Предстоящая реформа системы государственной службы сформирует прозрачную и эффективную модель, при которой служащие будут уважать права граждан и служить их законным интересам. Госслужба станет прототипом справедливого казахстанского общества, когда всем гражданам без исключения предоставляются равные возможности для самореализации на основе принципа меритократии.Второе. Реформа сделает судебную систему беспристрастной. Справедливый суд станет доступным для инвесторов и бизнеса. Право частной собственности будет незыблемо. Инвестиционное правосудие и международный арбит­ражный центр по примеру лучшего международного опыта должны сделать бизнес-климат в стране одним из самых привлекательных в мире.Третье. В мире уже появился термин «казахстанское экономическое чудо». Действительно, мы за короткий срок сделали очень многое. Сегодня Казахстан – экономический лидер в Центральной Азии. Но нельзя останавливаться. Реформы сделают национальную экономику передовой, основанной на знаниях. Ключевая задача – улучшение жизни казахстанцев. Это принципиально важно для создания широкого среднего класса. Для обеспечения экономического роста, основанного на индустриализации, мы проведем кардинальные структурные реформы. Образование и здравоохранение будут ориентированы на стандарты стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития. Для диверсификации экономики мы привлечем транснациональные компании в перерабатывающую промышленность, что обеспечит выход Казахстана на мировой рынок. Наша страна станет транспортным и логистическим центром Евразии. На базе высокотехнологичной инфраструктуры ЭКСПО-2017 будет создан финансовый центр «Астана» с особым статусом.Четвертое. Многообразие нашего общества – это наша сила, а не слабость. Все граждане должны пользоваться одним объемом прав, нести один груз ответственности и иметь доступ к равным возможностям. Наше общество исторически сложилось из множества языков и культур, став более сильным и единым. Сегодня нас объединяют ценности Мәңгілік Ел: гражданское равенство, трудолюбие, культ учености, толерантность, честность, преданность и патриотизм. И это не просто слова. Наши предки говорили: «Если вы загадываете на год вперед – выращивайте хлеб; если вы загадываете на сто лет вперед – посадите деревья; если вы загадываете на целую вечность – воспитывайте Человека». Ценности Мәңгілік Ел программируют наше благополучное будущее. И мы должны дальше укреплять нашу общую гражданскую идентичность ради единства и сплоченности страны.Пятое. Реформа сделает работу государственного аппарата прозрачной и подотчетной гражданам. Государство должно стать компактным и больше полномочий делегировать негосударственному сектору. План реформ, который я даю нации, позволит, во-первых, обеспечить гражданам безопасность в неспокойном мире, во-вторых, инклюзивную, всеобъемлющую модернизацию.В первые годы обретения независимости мы строили основы суверенного государства. Это был первый этап нашего государственного строительства. Затем, укрепившись, мы проделали путь к состоявшемуся государству. Это был второй этап. Сейчас, начиная великие реформы, мы прокладываем путь к Мәңгілік Ел. Это будет третий этап нашего государственного строительства.Уважаемые казахстанцы!Успешное выполнение Плана нации требует благоприятного международного климата. Мы продолжим сотрудничество с нашими стратегическими партнерами – Россией, Китайской Народной Республикой, США, странами Европейского союза, исламского мира. Мы будем активно работать в международных организациях. Как лидер Центральной Азии Казахстан будет поддерживать общую архитектуру безопасности и экономическое развитие нашего региона. Особые отношения нас будут связывать с нашими ближайшими партнерами по Евразийскому экономическому союзу: Россией, Беларусью, Кыргызстаном и Арменией. Казахстанская дипломатия будет наращивать усилия по мирному урегулированию острых региональных конфликтов в исламском мире и на постсоветском пространстве.Уважаемые сограждане!Дорогие друзья!Сейчас перед нами встают новые вызовы. Наш ответ – усиление государства и модернизация нации. Казахская муд­рость гласит: «Асу бермес асқар жоқ». Казахстанский путь сплотил нашу нацию одной целью и общей мечтой. Выборы показали – каждый казахстанец осознает свой долг перед самим собой и перед страной. И в этом источник моей уверенности в успехе реформ, успехе моего народа и государства. Я обращаюсь к нации принять самое широкое участие в объявленных мною реформах. Слово «республика» переводится с латыни дословно как «общее дело». Модернизация Казахстана – и есть наше общее дело. Какие бы испытания ни были впереди, мы справимся, опираясь на силу нашего государства и мудрость народа.В эту торжественную минуту хотел бы привести слова из конкурсного сочинения пятиклассницы школы-лицея № 7 из Актау Карины Даниловой, тронувшие меня до глубины души: «Мне очень хочется всегда жить в благополучной и мирной стране, – написала она. – Чтобы не было войн, какие были в Чечне или Таджикистане, откуда вынуждены были уехать мои прабабушка и прадедушка – ветераны Великой Отечественной войны. Мирное небо над головой – вот самое главное для каждого из нас».Мы, возмужавшая нация, делаем решительный шаг в новую эпоху. Пусть будет благословенна вечная земля Казахстана! Пусть будет сильна наша единая нация!Дорогие соотечественники!Мой народ – счастливый народ с огромной территорией, великой целью, великой историей, написанной героическими предками, и великим будущим для молодых поколений. Доверие, оказанное моим народом в столь переломный период его тысячелетней истории, – это огромная честь. Оставить следующим поколениям процветающий Казахстан – это наш общий долг. Преодолеть риски и угрозы нового века и войти в число развитых государств – наша общая ответственность. Мы завещаем своим потомкам процветающую страну, крепкое единство, незыблемую стабильность и приумноженное богатство страны.Сегодня открывается новая страница в истории Казахстана. Мы с новыми силами вступаем на путь развития. Успешно реализовав пять народных реформ, мы превратимся в государство единого будущего. ХХІ век – век, когда особую значимость приобретают единство и дружба народа. Мы укрепляем и сохраняем в стране мир и согласие, спокойствие и стабильность. Через осознание этих наших непреходящих ценностей мы придем к Мәңгілік Ел. На этом пути, мой дорогой народ, призываю вас к неустанному труду.Процветания и светлого пути Казах­стану! Пусть гордо реет наш голубой стяг, растет наш авторитет! Мира и согласия нашей стране!