Вся страна – одна команда президента

В своем выступлении на торжественной церемонии инаугурации Вы сделали акцент на реализации пяти институциональных реформ. При этом подчеркнули, что дальнейшее укрепление казахстанской идентичности должно происходить на базе принципа гражданства. Это значит, что все граждане должны пользоваться одним объемом прав, нести один груз ответственности и иметь доступ к равным возможностям.

Наша главная цель, как Вами было отмечено, состоит в том, чтобы казахстанцы ставили новые общенациональные ценности – верховенство права, государственные традиции, казахстанские ценности – выше своих этнических поведенческих моделей.

Сегодня казахстанская модель толерантности стала лучшим примером для мирового сообщества, этот ценный опыт рассматривается в ООН и различных государствах планеты.

В своем выступлении на церемонии инаугурации Вы акцентировали внимание на том, что целью пяти народных реформ является построение сильного развитого государства с профессиональным государственным аппаратом, индустриальной экономикой, прозрачной судебной системой, крепким средним классом.

Мы уверены, что успешное достижение стратегических планов казахстанского общества, качественная реализация мер по диверсификации экономики и развитию социальной сферы зависят от компетенции, таланта и трудолюбия государственных управленцев, менеджеров новой формации.

Академия наук Республики Казахстан



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Мы, ветераны Казахстана, искренне позд­равляем Вас с инаугурацией.

В своем выступлении на церемонии инаугурации Вы отметили важность пяти институциональных реформ, которые нам предстоит осуществить вместе с Вами. Это, по сути, народные реформы, ведь они направлены на построение современного государства для всех.

На сегодня особенно актуально проведение реформы государственного аппарата. В нашем обществе много грамотных управленцев, истинных патриотов, которые готовы отдать все свои силы и знания на благо Родины. При этом, что важно, принцип справедливости и карьерного роста на основе профессионализма, а также предлагаемая система поощрения госслужащих будут опираться на наставничество и преемственность поколений.

Мы, как ветераны войны и труда, считаем свое­временным проведение реформы в сфере законодательства, судебной и правоохранительной систем. Сегодня, как никогда, особенно важны верховенство закона, справедливость и качество правосудия. Это будет залогом безопасности и защищенности наших детей и внуков.

Индустриальное развитие на основе диверсификации, развитие обрабатывающего производства именно в сельском хозяйстве укрепляют уверенность в будущем и вселяют социальный оптимизм в казахстанцев, особенно в нас, представителей старшего поколения.

Мы уверены, что институциональные реформы позволят успешно реализовать новую экономическую политику «Нұрлы жол», а в дальнейшем – Стратегию «Казахстан-2050».

РОО «Организация ветеранов Казахстана»



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Форум предпринимателей Казахстана искренне поздравляет Вас с официальным вступлением в должность Президента страны!

Основные положения Вашей инаугурационной речи – это ориентиры нашего дальнейшего пути. Сегодня в Казахстане благодаря Вам заложена прочная основа будущего прогресса. Инициированные Вами народные реформы призваны создать все условия для эффективной реализации важнейших программ и проектов.

Сейчас, когда мы начали работать в условиях Евразийского экономического союза, модернизация нашей экономической политики имеет особое значение. От этого напрямую зависит повышение конкурентоспособности казахстанской экономики и отечественного производителя.

Поставленная Вами задача по целенаправленной поддержке малого и среднего бизнеса, модернизации тарифной политики, развитию экспортного потенциа­ла страны положительно скажется и на росте благополучия каждого казахстанца. Предприниматели Казахстана подчеркивают также важность такого ключевого направления, как развитие сферы услуг, особенно малых и средних предприятий сервисного сектора. Это – новые рабочие места, новые возможности, особенно для жителей сельских территорий.

Мы уверены, что предложенные Вами реформы по модернизации казахстанского общества позволят нашей стране успешно выполнить долгосрочную Стратегию «Казахстан-2050» и войти в 30 самых развитых государств мира.

Форум предпринимателей Казахстана



Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!

Ассоциация KAZENERGY от лица всех работников нефтегазовой и энергетической отрас­лей страны поздравляет Вас с официальным вступлением в должность Президента Респуб­лики Казахстан!

Мы полностью поддерживаем Ваши инициативы, озвученные на торжественной церемонии инаугурации, и считаем, что реа­лизация пяти институциональных реформ, инициированных Вами, – это крайне важный и своевременный процесс в данный исторический период развития страны.

Процесс радикального переформатирования мировой политической и экономической сис­темы, начавшийся в последние годы, значительно ускоряется. Разбалансировка цен на мировых рынках энергоресурсов и металлов резко увеличивает глобальные и региональные риски, негативно влияет на экономики многих государств, в том числе и Казахстана.

Конфликты интересов стран и межгосударственных корпораций все чаще спонтанно проявляются уже не только в политическом и экономическом, но и вооруженном противостоя­нии. В такой ситуации только сильные государства имеют шансы отстоять свой суверенитет, защитить свои интересы и добиться успеха.

Пять институциональных реформ, предлагаемых Вами, являются такими действенными инструментами укрепления государственности и экономики Казахстана.

Современный эффективный государственный аппарат сможет обеспечить последовательную реализацию национальных программ. Только крепкий гос­аппарат способен наладить системную работу по борьбе с коррупцией и утверждению принципов меритократии, то есть продвижения по карьерной лестнице госслужащих по результатам их работы и заслугам перед страной и народом. Наличие таких «социальных лифтов» позволит разбудить энергию и творчество тысяч одаренных и талантливых казахстанцев.

Реформа, обеспечивающая верховенство закона, позволит принципам открытости, справедливости и беспристрастности стать решающими факторами в каждом судебном процессе. Отечественные предприниматели и зарубежные инвесторы будут уверены в справедливости казахстанского правосудия. Повысится общественное доверие к нашей полиции, другим правоохранительным органам.

Устойчивая экономика в казахстанских условиях – это прежде всего дальнейшие меры по индустриализации страны, развитию перерабатывающих отраслей. Только диверсифицированная экономика может стать надежным барьером для глобальных экономических рисков. В ближайшие годы в перерабатываю­щей промышленности будет реа­лизовано порядка 10 крупных проектов. Итогом диверсификации экономики должен стать выпуск 3–4 принципиально новых экспортных продуктов.

Решить поставленные задачи казахстанцы смогут, сохранив единство и стабильность в обществе, выстроив новую казахстанскую идентичность на принципе гражданства, а не национальности. Только нации единого будущего по плечу реа­лизовать грандиозные проекты развития, которые изменят облик страны и определят ее будущее благополучие и процветание.

Все минувшие годы казах­станское общество постепенно адаптировалось к переменам. Поэтапность и последовательность позволили избежать внутренних потрясений, противоречий и конфликтов. Реализация четырех перечисленных выше приоритетов позволит перейти к пятой важнейшей институциональной задаче, поставленной Вами, – к построению транспарентного и подотчетного народу государства, принятию важнейших мер по демократизации страны.

Мы считаем, что в пяти народных реформах присутствует мудрый стратегический расчет и уверенность в силах нашего народа и государства. С такой выверенной программой Казахстан сможет преодолеть все текущие и потенциальные угрозы и выйти на путь стабильного, устойчивого развития.

Ассоциация KAZENERGY



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Мы, как объединение, представляющее интересы многомиллион­ного гражданского общества, позд­равляем Вас с официальным вступлением в должность Президента Республики Казахстан!

На торжественной церемонии инаугурации Вы отметили важность и необходимость проведения пяти институциональных реформ. Особенно нам импонирует планируемая «перезагрузка» государственной службы.

В Казахстане, как подчеркнули Вы в своей инаугурационной речи, должен быть сформирован современный профессиональный и автономный государственный аппарат, обеспечивающий качественную реа­лизацию экономических программ и предоставление госуслуг. Мы полностью поддерживаем решение о реформировании госслужбы в республике, налаживании системной работы по защите принципов меритократии и недопущению коррупции.

Наиболее перспективными направлениями в рамках пяти реформ являются: развитие сектора переработки на основе сельскохозяйственного сырья; упрощение тарифной политики в рамках Евразийского экономического союза; внедрение новой системы профессионального и психологического отбора в полицию; обеспечение широкого внедрения саморегулирования в обществе; новая система оплаты труда госслужащих по результативности их вклада в развитие экономики и социальной сферы; создание новой системы выборности местных исполнительных органов.

Особенно важно также обеспечение верховенства закона, гарантирующего права собственности и условия для предпринимательской деятельности. Мы уверены, что совершенствование работы судебной системы, повышение прозрачности судейского корпуса повысят доверие общества к правоохранительной системе.

Вместе с тем справедливость казахстанского правосудия станет одним из факторов улучшения инвестиционной привлекательнос­ти государства, правовой защиты отечественных и зарубежных инвесторов.

Гражданский альянс Казахстана



Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!

От всей души от лица казахстанских женщин поздравляем Вас с официальным вступлением в должность Президента Республики Казахстан!

ОО «Республиканский совет женщин» единогласно поддерживает озвученные Вами на церемонии инаугурации задачи по проведению пяти институцио­нальных реформ. Мы считаем, что на сегодня формирование современного автономного государственного аппарата, нацеленного на эффективную реализацию экономических программ и повышение качества государственных услуг, – важнейшая задача.

Обеспечение равного доступа к государственной службе по принципу меритократии, справедливая система карьерного роста и поощрения сотрудников – это продолжение проводимых системных реформ госаппарата. Такой подход создаст новые возможности и станет стимулом для современных управленцев.

Мы уверены, что предложенные Вами меры будут способствовать совершенствованию механизмов взаимодействия государства с институтами граж­данского общества на основе транспарентности и парт­нерства.

Верховенство закона и гарантия прав собственности, создающие условия для экономического роста, придадут новый импульс развитию деловой активности граждан. Система квалифицированного судопроизводства и прозрачность деятельности правоохранительных органов повысят доверие граждан к этим структурам, уровень правовой грамотности населения, создадут благоприят­ные условия для реализации гражданских инициатив.

Развитие крупного бизнеса, обрабатывающих производств и сектора малого и среднего бизнеса окажет положительное влияние на инфраструктуру регионов и скажется на развитии гражданского общества в целом.

Народные реформы – это еще один значимый шаг, направленный на успешное развитие Казахстана как современного государства для всех.

ОО «Республиканский совет женщин»



Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!

От имени всех участников Коалиции за «зеленую» экономику и развитие инициативы G-Global поздравляем Вас с официальным вступлением в должность Президента Респуб­лики Казахстан!

Ваше выступление на торжественной церемонии инаугурации обладает огромной вдохновляющей силой. Мы полностью поддерживаем все его основные положения и готовы внести свой вклад в их реализацию.

Инициированные Вами реформы поистине народные, потому что это конкретные шаги на пути дальнейшего укрепления казахстанской государственности. В настоящее время в условиях формирования современной модели многополярного мира Вы предлагаете провести последовательную модернизацию экономической, политической и культурной сфер жизни казахстанского общества. Это позволит нашей стране не только оставаться лидером в регионе, прежде всего по уровню социально-экономического развития, но и повысить свою конкурентоспособность в целом.

Считаем, что особое значение имеют Ваши инициативы по повышению роли гражданского общества, прозрачности процесса принятия решений, по развитию саморегулирования в обществе. Показательно и то, что основой казах­станской нации призван стать средний класс. Именно ему отводится главная роль в процессе формирования профессионального государственного аппарата.

Повышение кадрового потенциала Казахстана скажется и на более эффективной реализации важнейших государственных программ – Стратегии «Казахстан-2050» и новой экономической политики «Нұрлы жол»

Коалиция за «зеленую» экономику и развитие инициативы G-Global



Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!

Примите наши самые сердечные поздравления с инау­гурацией и вступлением на пост Президента Республики Казахстан!

Национальная лига потребителей Казахстана считает своевременными и актуальными Ваши инициативы, озвученные в ходе торжественного выступления. Предложенные Вами институциональные реформы – достойный казахстанский ответ глобальным вызовам. Последовательный план действий по их реализации обеспечит дальнейший успешный курс развития нашего государства.

Мы считаем, что формирование эффективного автономного госаппарата, не подверженного влиянию коррупции, позволит усовершенствовать государст­венную политику. Предложенная реформа по индустриа­лизации и экономическому росту станет важным фактором развития государства и формирования среднего класса.

Реформы в области развития обрабатывающей промышленности поспособствуют укреплению экономического и экспорт­ного потенциала Казахстана. Индустриализация на основе диверсификации экономики, активизация малого и среднего бизнеса в аграрном секторе улучшат социально-экономическое самочувствие горожан и сельских жителей.

Реформа, касающаяся верховенства закона и защиты прав собственности, направлена на борьбу с коррупцией и увеличение прозрачности работы правоохранительной системы. Это создаст наиболее благоприятные условия для предпринимательской деятельности, так как зарубежные и отечественные инвесторы будут уверены в беспристрастности казахстанского правосудия.

Мы уверены, что пять институциональных реформ, предложенных Вами, окажут консолидирующее влияние на все казахстанское общество, укрепят единство казахстанцев как нации единого будущего.

Национальная лига потребителей



Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!

От Ассоциации ветеранов войны в Афганистане примите самые искренние поздравления с официальным вступлением в должность Президента Казахстана!

В своем выступлении на церемонии инаугурации Вы, как всегда, четко обозначили все важнейшие ориентиры будущего развития нашей страны. Направления дальнейшего укрепления казахстанской государственности, предложенные Вами в качестве институциональных реформ, затрагивают практически все сферы нашей жизни.

Мы, как люди, которые по своему жизненному опыту знают цену миру и спокойствию, отмечаем необходимость такого важного направления, как модернизация казахстанской армии. Высокий дух пат­риотизма, полная готовность Вооруженных сил всегда защитить родные рубежи позволят нашей стране еще более укрепить стабильность, а также решить все приоритетные задачи социально-экономического развития.

Экономическому росту призвана способствовать и реформа, направленная на обеспечение верховенства закона. Дальнейшая модернизация деятельности правоохранительных органов, в частности обеспечение прозрачности, развитие информационных технологий, оснащение патрульных служб видеорегистраторами, а также внедрение новой сис­темы профессионального и психологического отбора в полицию, позволит сформировать высокопрофессиональный корпус полицейских, соответствующих всем международным требованиям.

Очень важно, что каждая из предложенных Вами народных реформ служит делу мира, согласия и развитию казахстанского общества.

Ассоциация ветеранов войны в Афганистане «Ветераны Казахстана»



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

От всей души поздравляем Вас с инаугурацией! На прошедших выборах мы вместе с большинством казахстанцев уверенно отдали свои голоса за Вас.

На церемонии инаугурации Вы озвучили важность реализации пяти институциональных реформ, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности, мира и согласия в обществе, на реализацию единых целей и задач.

В качестве первого направления реформирования Вы выделили необходимость обновления подходов в государственном управлении. Государственный аппарат должен отвечать самым высоким требованиям современного менеджмента, начиная с разработки стратегических планов и заканчивая их полной реализацией. В связи с этим сегодня очень важно Ваше предложение – оценивать деятельность управленцев по их влиянию на достижение успехов в экономике.

Сейчас нам, представителям деловых кругов, особенно важна государственная поддержка в области развития бизнеса, которая также является основным направлением реформирования.

Развитие перерабатывающего производства, поддержка сельского хозяйства, упрощение таможенных процедур, совершенствование сферы услуг – все это ключевые вопросы, решение которых придаст мощный импульс развитию бизнеса и экономики Казахстана. Все это будет способствовать конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, укрепит экспортный потенциал республики.

Для бизнесменов особенно актуально реформирование системы правосудия. Только в справедливом обществе возможны свободная конкуренция и стабильное экономическое развитие.

Достижение общих целей и задач при поддержке транспарентного государства – Ваш дальновидный и мудрый посыл. Переформатирование совместной работы государства и бизнеса должно опираться на полное взаимное доверие и равноправное партнерство.

Ассоциация деловых женщин Казахстана



Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!

Разрешите поздравить Вас с величайшим событием – официальным вступлением на пост Президента Республики Казахстан.

На торжественной церемонии инаугурации Вы подчеркнули особую важность и актуальность провозглашенных Вами пяти народных реформ. При этом, как было Вами отмечено, их ключевым направлением является обеспечение верховенства закона, гарантирующего права собственности, свободу предпринимательской деятельности, поступательное развитие экономики.

Как Вы совершенно справедливо отметили в своей инаугурационной речи, требует пересмотра кадровая политика в судебной системе. Необходимо искоренять коррупционные проявления в судейских рядах, повышать прозрачность работы служителей Фемиды. Наряду с тем повышение квалификационных требований к судьям любого уровня, а также стажу работы в судебной системе позволит в целом усилить профессионализм судейского корпуса.

Реформы позволят также усилить ответственность органов внутренних дел перед обществом в целях повышения доверия населения к правоохранительной системе страны.

В рамках внедрения новой системы профессионального и психологического отбора сотрудников правоохранительных органов будет повышен статус полицейских, усилена их ответственность перед гражданами.

Мы также считаем очень своевременным и важным вопрос модернизации Вооруженных сил РК. Наша армия должна быть боеспособной, оснащенной и профессиональной, на уровне вооруженных сил развитых государств.

Лидеры организаций ветеранов Вооруженных сил Республики Казахстан



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Мы, представители бизнеса Казахстана, искренне поздравляем Вас с официальным вступлением в должность!

В своем выступлении на инаугурации Вы особо отметили важность проведения пяти институциональных реформ в качестве первоочередных задач государственной политики. И мы полностью их поддерживаем. Ведь все они нацелены на дальнейшее динамичное развитие нашей страны, на консолидацию общества.

Меры по дальнейшему совершенствованию государственного аппарата будут способствовать повышению его эффективности и усилению борьбы с коррупцией. Все это положительно скажется на дальнейшем развитии бизнеса, привлечении инвестиций и укреплении экономического сотрудничества Казахстана с международным бизнес-сообществом.

Государство продолжает оказывать поддержку отечественным товаропроизводителям. Укрепляется конкурентоспособность казахстанских товаров, открываются новые пути для их уверенного выхода на внешние рынки.

Предложенные институциональные реформы положительно скажутся и на развитии сельского хозяйства. Казахстанские сельхозпроизводители, в распоряжении которых имеются обширные сельхозугодия и плодородные земли, обеспечат наших граждан отечественной мучной продукцией, молочными продуктами и мясом.

Безусловно, укрепление единства народа Казахстана, совершенствование социальной сферы, укрепление правопорядка и создание условий для развития экономической сферы и бизнеса – это главные факторы экономического роста республики, укрепления экономического потенциала, роста конкурентоспособности и развития экспортного потенциала нашей страны.

Реализация поставленных задач придаст мощный импульс развитию нашей страны и выведет ее на передовые позиции по всем направлениям.

НПП «Атамекен»



Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич!

Представители творческой интеллигенции от всей души поздравляют Вас со вступлением в должность Президента Республики Казахстан!

Мы солидарны с каждым словом Вашего выступления на церемонии инаугурации. Считаем, что реализация пяти институциональных реформ, инициированных Вами, – очень важный и своевременный процесс на данном этапе развития страны.

Под Вашим руководством республика уверенно развивается, каждый гражданин чувствует заботу и поддержку государства. Мы уверены, что реализация народных реформ обеспечит надежную защиту казахстанцев от негативного воздействия глобального кризиса. Эти меры позволят Казахстану сохранить набранные темпы развития и продолжить продвижение в число 30 развитых стран мира.

Эффективный государственный аппарат, правоохранительная и судебная системы нового формата позволят стране развиваться еще более быстрыми темпами, укрепят основы общества, где всем предоставляются одинаковые возможности для самореализации на основе принципа меритократии, независимо от этнической принадлежности.

Ответом на экономические риски выступает предложенная Вами реформа индустриализации, которая обеспечит диверсификацию экономики. Аграрный сектор, малый и средний бизнес, развитие экспортного потенциала страны получат мощное развитие.

Без устойчивого экономического развития невозможно духовное процветание народа. В связи с этим особенно актуальна государственная реформа, нацеленная на консолидацию духовных ценностей. Общенацио­нальная идея сплотила и объединила казахстанский народ, вместе мы готовы преодолеть любые трудности!

Нурсултан Абишевич, от имени всех людей творчества Казахстана благодарим Вас за заботу и желаем процветания нашей стране под Вашим лидерством!

Союз композиторов Казахстана, Союз дизайнеров Казахстана



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Ассоциация вузов Казахстана поздравляет Вас со знаменательным для всей страны событием – официальным вступлением в должность Президента Республики Казахстан! Этот день войдет в историю современного Казахстана.

Сегодня, когда наша страна стоит на пороге нового этапа развития, огромное значение имеет эффективная реализация пяти институциональных реформ, о важности которых Вы сказали в своей торжественной речи на церемонии инаугурации.

Основные положения Вашего выступления, по сути, – официальный старт народных реформ, объединяющих в себе главные составляющие для построения современного государства для всех. Целенаправленная политика по формированию нации единого будущего еще больше сплотит казахстанское общество вокруг своего Лидера.

Развитие таких общенациональных идеалов, как верховенство права, государственные традиции, казах­станские ценности и достижения за годы независимости, позволит нам сформировать новое поколение казахстанцев, для которых, как Вы отметили, интересы государства будут превыше этнических поведенческих моделей.

Большое значение имеет создание эффективных социальных лифтов для всех граждан Казахстана без каких-либо ограничений и различий. Это выступает дополнительным стимулом для нашей молодежи. Живой отклик у молодых казахстанцев находит и Ваша задача о развитии триединства языков.

Молодое поколение нашей страны отчетливо понимает, что это залог его конкурентоспособности и успешности в глобальном мире.

Считаем, что последовательное проведение обозначенных Вами, ­Нурсултан Абишевич, реформ позволит каждому молодому казах­станцу реализовать свой потенциал, свои знания и эффективно работать на благо родной страны.

Ассоциация вузов Казахстана



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Стипендиаты международной стипендии «Болашак» от всей души поздравляют Вас с официальным вступ­лением в должность Президента Казахстана!

Символично то, что это событие состоялось накануне Дня единства народа Казахстана. Это подчеркивает высочайший уровень консолидации и сплочения казахстанцев вокруг своего Лидера. Мы полностью поддерживаем все положения Вашего выступления на торжественной церемонии инаугурации. Их актуальность очевидна – особенно сегодня, когда страна входит в новый этап своего развития.

Ваши пять новых институциональных реформ – это конкретные шаги для достижения Казахстаном единой цели будущего. Убеждены, что эти народные реформы с особым воодушевлением восприняло именно молодое поколение нашей страны. Ведь все обозначенные направления дальнейшего укрепления казахстанской государственности создают в первую очередь условия для молодежи.

Формирование современного профессионального госаппарата, обеспечение верховенства закона, комплекс экономических реформ, нация единого будущего, транспарентное и подот­четное государство позволят нам обеспечить качественную реализацию экономических программ, повысить конкурентоспособность страны и еще больше сплотить казахстанцев.

Сегодня каждый из нас уверен, что сможет полностью реализовать свой потенциал, использовать все свои знания, все свои самые смелые идеи на благо родной страны.

Ассоциация стипендиатов международной стипендии Президента РК «Болашак»



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Союз писателей Казахстана от лица всех членов организации искренне поздравляет Вас с официальным вступлением в должность Президента Республики Казахстан!

Бесспорно, Ваша победа – это победа настоящего Лидера нации, человека, которого высоко ценят не только у нас, но и во всем мире как выдающегося государственного и политического деятеля. И не случайно народ Казахстана на состоявшихся выборах проявил поистине высочайшую активность и отдал свой голос во имя счастливого будущего страны.

Мы, деятели литературы и искусства, представители художественной интеллигенции всецело поддерживаем курс на проведение озвученных Вами пяти институциональных реформ. Ведь они в конечном итоге направлены на укрепление независимости и мощи страны, на единение народа, на повышение благосостояния каждого казахстанца.

Союз писателей Казахстана



Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Мы, представители Конгресса молодежи Казахстана, поздравляем Вас с официальным вступлением в должность Президента Республики Казахстан!

В ходе своего выступления на церемонии инаугурации Вы подчеркнули судьбоносность для развития страны пяти институциональных реформ. Вами было справедливо отмечено, что для дальнейшего укрепления казахстанской идентичности, сохранения нашей собственной модели толерантности и согласия должны главенствовать принципы гражданства.

Все граждане нашей страны должны пользоваться одним объемом прав, нести один груз ответственности и иметь доступ к равным возможностям. Трудолюбие и честность, культ учености и образования, абсолютная толерантность провозглашены в качестве базовых ценностей идеи «Мәңгілік Ел».

Мы приветствуем развитие триединства языков – казахского, русского и английского – как фактора повышения конкурентоспособности общества. Считаем, что казахстанская молодежь, нацеленная получить хорошее образование, уже выбрала для себя знание иностранных языков в качестве одного из базовых жизненных приоритетов.

Наряду с этим нам особенно импонирует создание равных возможностей для молодого поколения в выборе жизненного пути, учебе, профессиональной карьере, личностном росте.

Ключевым направлением реформ будет формирование профессионального, самостоятельного в решениях государственного аппарата, способного на качественном уровне реализовать экономические программы и обеспечить оказание госуслуг. Институциональные реформы позволят изменить кадровую политику на государственной службе, наладить эффективную работу госуправления.

Мы уверены, что конкурентоспособность нации сегодня определяется образованностью, талантом, трудолюбием молодежи, которой предстоит осуществлять процесс модернизации экономики, воплощать в жизнь пять важных народных реформ.

Конгресс молодежи Казахстана



Дорогой Нурсултан Абишевич!

Позвольте адресовать Вам самые сердечные и наилучшие поздравления в связи с выдающимся событием – официальным вступлением в должность Президента Республики Казахстан!

В своем выступлении на торжественной церемонии инаугурации Вы обратили особое внимание на важность и необходимость реализации пяти институциональных реформ. Федерация профсоюзов Казахстана полностью поддерживает дальнейшее развитие страны на их основе.

Как было отмечено Вами в инаугурационной речи, реализация этих пяти инициатив даст мощный импульс дальнейшему развитию экономики и повышению социального благополучия общества. К примеру, индустриализация – это не только инструмент экономики, но и важный фактор развития среднего класса и доли обрабатывающего сектора.

Благодаря реализации индустриальных проектов увеличится количество малых и средних предприятий, будут созданы дополнительные рабочие места. За счет внедрения процессов глубокой переработки сырья, новых технологий поставлена задача расширить ряд казахстанской экспортной продукции.

Третья институциональная реформа предусматривает также бурный рост аграрного сектора страны, было подчеркнуто в Вашем выступлении на церемонии инаугурации. На основе новой комплексной программы будет реализовано 10 крупных перерабатывающих проектов с участием транснациональных компаний.

Сегодня все государственные органы, трудовые коллективы сосредоточились на реализации намеченных задач. Федерация профсоюзов Казахстана всегда будет выступать в поддержку Ваших инициатив, направленных на стабильное развитие страны.

Федерация профсоюзов Казахстана