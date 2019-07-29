Общество
Вся страна возмущена – Биртанов об аресте врача в Актау
Жанат Тукпиев
Министр здравоохранения Елжан Биртанов на заседании коллегии ведомства в Нур-Султане прокомментировал инцидент с врачом в Актау, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"Вот по ситуации с нашим коллегой. Я думаю, что Управление здравоохранения здесь как-то не доработало эту ситуацию. Дождались, когда дело придет в суд и обретет общественный резонанс. У вас в области есть профсоюзы? В таких ситуациях профсоюзы должны более тесно работать с руководством клиник и с Управлением здравоохранения, акиматом. Такие ситуации нужно решать мирным путем. А сейчас получается, что этот вопрос социализировался, вся страна, все медработники возмущены. Работники нашего головного института педиатрии выступают. Потому что они не видят здесь защиты и нормально принятого решения", – сказал Биртанов.

Министр подчеркнул, что из-за возникшей ситуации врачи демотивированы, а студенты медицинских вузов отказываются проходить практику.

"Вся работа, которую приводили все лето с выпускниками, по прикреплению их в селе, все сейчас под вопросом. Ни одного публичного выступления от профсоюза мы не услышали. Я работал сам в экстренной медицине и не раз был участником таких процессов, когда возмущенные родственники подавали в суд и тогда никого нет, один сам по себе. Никаких профсоюзов, никаких адвокатов, это все денег стоит", – добавил Биртанов.

Напомним, детского хирурга Насукана Отаргазиева решением суда поместили в изолятор временного содержания. Причиной этому послужил конфликт с посетительницей областной детской больницы, где работает врач.

Конфликт произошел в середине июня этого года. Посетительница детской областной больницы возмущалась тем, что ее вместе с внуком заставляют сидеть в очереди. Насукан Отаргазиев попросил женщину не шуметь. Посетительница больницы написала заявление на детского хирурга. Спустя месяц, 19 июля, врача вызвали в суд. 

Сообщается также, что конфликты у хирурга с посетителями были и ранее.

"Уже был подобный случай. На меня также налетели с матами, я ответил взаимностью. И меня оштрафовали за выражение нецензурной бранью на рабочем месте. Оштрафовали на 12 625 тенге. Такие вот дела", – подытожил Насукан Отаргазиев.

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