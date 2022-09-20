Свежий выпуск «Вся жизнь – театр...» 20 сентября 2022 г. 1:17 Флора Левина, область Абай Ушел из жизни заслуженный деятель РК, ветеран труда, кавалер ордена «Достық», профессионал высочайшего класса, отличный семьянин, любящий отец и дедушка, бессменный руководитель Государственного русского драматического театра им. Ф. М. Достоевского Яков Вениаминович Горельников. Театру он отдал более 50 лет своей жизни, создав один из лучших творческих коллективов в Казахстане, чей профессионализм отмечают на самых престижных фестивалях не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. К сожалению, Яков Вениаминович не дожил до своего 75-летия. В юности он считал, что театр – это «девчачье» дело. Но затем как-то незаметно, но навсегда вошел в его жизнь. Еще будучи студентом театрального училища, он уже играл в Новосибирском академическом театре «Красный факел». Года через полтора он приехал в родной Семипалатинск и наведался в русский театр, чтобы просто встретиться со знакомыми артистами. И тут совсем неожиданно поступило предложение поступить в труппу русского театра им. Ф. М. Достоевского. И Яков Вениаминович перебирается в Семипалатинск вместе с молодой женой и маленьким сыном. Это был 1970 год. Очень скоро молодой талантливый артист становится одним из ведущих актеров семипалатинской театральной труппы. Я. Горельников сыграл не один десяток ролей, но одна из них стала для него особенно близкой – он играл юношу по имени Теймураз в спектакле «Не беспокойся, мама». И так в этой роли все переплелось с его личной жизнью, что он буквально сросся с образом своего героя. Все это было настолько близко и понятно, что, когда читал монолог Теймураза, где его герой обращается к умершей матери, слезы сами собой текли из глаз актера бурным потоком, ведь он так же рано потерял мать. Якову Вениаминовичу было 32 года, когда он стал главным режиссером, а затем директором театра. Есть мнение, что театр только тогда считается состоявшимся и успешным, когда в нем одновременно работают бок о бок сразу три поколения артистов. Понадобилось почти 15 лет, чтобы взрастить новое поколение. И Яков Вениаминович гордился тем, что большинство ведущих артистов именно он привел в театр. Сегодня под этими сводами работает действительно интересная, состоявшаяся, высокопрофессиональная труппа, которая с блеском решает любые задачи. Недаром на одном из международных фестивалей члены жюри дали коллективу высшую оценку, назвав его театром с человеческим лицом. До последнего дня Яков Вениаминович фонтанировал различными идеями, писал сценарии и продюсировал самые крупные городские и областные мероприятия. Так получилось, что буквально на днях я записала с ним интервью. Оказалось, последнее... Во время беседы он успевал следить за тем, что происходит на сцене – шла репетиция спектакля «Маленький принц», который труппа театра скоро представит на международном фестивале в Москве. Он всегда чувствовал ответственность за тех, кто был с ним рядом.