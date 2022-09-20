Свежий выпуск
«Вся жизнь – театр...»
Флора Левина, область Абай

Ушел из жизни заслуженный деятель РК, ветеран труда, кавалер ордена «Достық», профессионал высочайшего класса, отличный семьянин, любящий отец и дедушка, бессменный руководитель Государственного русского драматического театра им. Ф. М. Достоевского Яков Вениаминович Горельников.

Театру он отдал более 50 лет своей жизни, создав один из лучших творческих коллективов в Казахстане, чей профессионализм отмечают на самых престижных фестивалях не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. К сожалению, Яков Вениаминович не дожил до своего 75-летия.

В юности он считал, что театр – это «девчачье» дело. Но затем как-то незаметно, но навсегда вошел в его жизнь. Еще будучи студентом театрального училища, он уже играл в Новосибирском академическом театре «Красный факел». Года через полтора он приехал в родной Семипалатинск и наведался в русский театр, чтобы просто встретиться со знакомыми артис­тами. И тут совсем неожиданно поступило предложение поступить в труппу русского театра им. Ф. М. Достоевского. И Яков Вениаминович перебирается в Семипалатинск вместе с молодой женой и маленьким сыном. Это был 1970 год.

Очень скоро молодой талант­ливый артист становится одним из ведущих актеров семипалатинской театральной труппы. Я. Горельников сыграл не один десяток ролей, но одна из них стала для него особенно близкой – он играл юношу по имени Теймураз в спектакле «Не беспокойся, мама». И так в этой роли все переплелось с его личной жизнью, что он буквально сросся с образом своего героя. Все это было настолько близко и понятно, что, когда читал монолог Теймураза, где его герой обращается к умершей матери, слезы сами собой текли из глаз актера бурным потоком, ведь он так же рано потерял мать.

Якову Вениаминовичу было 32 года, когда он стал главным режиссером, а затем директором театра.

Есть мнение, что театр только тогда считается состоявшимся и успешным, когда в нем одновременно работают бок о бок сразу три поколения артистов. Понадобилось почти 15 лет, чтобы взрастить новое поколение. И Яков Вениаминович гордился тем, что большинство ведущих артистов именно он привел в театр. Сегодня под этими сводами работает действительно интересная, состоявшаяся, высокопрофессиональная труппа, которая с блеском решает любые задачи. Недаром на одном из международных фестивалей члены жюри дали коллективу высшую оценку, назвав его теат­ром с человеческим лицом.

До последнего дня Яков Вениаминович фонтанировал различными идеями, писал сценарии и продюсировал самые крупные городские и областные меро­приятия. Так получилось, что буквально на днях я записала с ним интервью. Оказалось, последнее... Во время беседы он успевал следить за тем, что происходит на сцене – шла репетиция спектакля «Маленький принц», который труппа театра скоро представит на международном фестивале в Москве. Он всегда чувствовал ответственность за тех, кто был с ним рядом.

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