​Вся жизнь – театр

«Аттракцион» появился в 2010 году благодаря неисчерпаемому энтузиаз­му Ильяса Даньярова, бессменного директора и режиссера. Правда, на заре существования театра довольно продолжительное время у него не было названия. Первые полтора года ребята нерегулярно собирались по выходным и разыгрывали для друзей и родственников небольшие представления в актовом зале университета.

В 2012 году театр наконец получил имя и приглашает зрителей испытать новые ощущения и эмоции, прокатиться на своеобразном аттракционе. А это может оказаться как смешной, веселой и забавной затеей, так и откровенно страшной. Иногда от эмоций захватывает дух, иногда подкашиваются коленки, а иногда хочется выскочить на сцену и станцевать за компанию. Не зря с французского «attraction» переводится как «притягивающий». Некая сила и впрямь притягивает взгляд зрителя к афише, манит его в зал и пригвождает к месту, заставляя зачарованно наблюдать за происходящим на сцене. По словам режиссера, он расценивает название как несуществующее в реальном мире мистическое место.

Однако, полагаю, если и есть в этом мистика, то она заключается в умении ставить такие удивительные постановки, как «Чикаго», «Ваня и Соня, и Маша, и Спайк», «Папа в Паутине», «Блондинка в законе», «Красавица и чудовище», «Злая», «Август: графство Осэйдж», не имея постоянного актерского состава. Ни для кого не секрет, что «Аттракцион» полностью любительский театр, чьи двери открыты для всех талантливых или страстно желающих в него попасть. Нужно пройти кастинг, который проводят для каждого нового спектакля или мюзикла. Единственное ограничение – новоявленному актеру должно быть не меньше 14 лет.

Как говорит Ильяс Даньяров, состав всегда подбирается разный: иногда приходят уже совсем взрослые люди, иногда студенты, обучающиеся творчес­ким профессиям, но зачастую обычные наши современники, которые хотят заниматься творчеством. «Аттракцион» не приносит никакой финансовой выгоды ни актерам, ни режиссеру. У него нет спонсоров или продюсеров. Все вырученные от продажи билетов средства уходят на декорации и костюмы, для изготовления которых ребята обращаются к дизайнерам и художникам. Однако такое сотрудничество происходит в рамках одной постановки и носит кратковременный характер.

Для репетиций у актеров есть маленькое подвальное помещение в ЕНУ, где имеется несколько заваленных всякой всячиной столов, разномастных стульев и продавленный желтый диванчик. Но зато там тепло, есть элект­ричество и возможность сосредоточиться на будущей постановке.

Творческим ориентиром для Илья­са Даньярова служит Бродвей. Все пос­тавленные «Аттракционом» мюзик­лы и пьесы – это переводы известных бродвейских постановок.

– Ты выбираешь пьесу, она тебя удивляет. Ты начинаешь о ней думать все больше и больше. В голове роятся тысячи мыслей и образов. И потом ты вдруг понимаешь, что невозможно жить, не рассказав об этом остальным. Что тебе просто необходимо поделиться этим открытием, – говорит режиссер.

За плечами у ребят более 200 выс­туплений, и все сплошь комедии, ни единой драмы. Хотя Ильяс Даньяров и признается, что зрители порой подходят после выступления и говорят, что смотрели вовсе не комедию, а трагикомедию или даже драму.

На вопрос о том, какой мюзикл самый любимый, режиссер однозначно отвечает: «Чикаго». Он же и самый успешный. Ильяс Даньяров говорит, что ему намного больше нравится ставить мюзиклы. Они заряжают особой энергетикой. Но ставить их на сцене, конечно, в разы тяжелее пьес. Еще одной успешной постановкой он считает довольно незатейливую комедию «Папа в Паутине», которая сразу пришлась по душе публике, называющей ее «веселой штучкой, которая помогает людям расслабиться и посмеяться».

В этом месяце «Аттракцион» планирует показать уже многим полюбившуюся комедию «Ваня и Соня, и Маша, и Спайк» драматурга Кристофера Дюранга. Она невероятно трогательная, остроумная, смешная... Режиссер называет Дюранга гением абсурда, а спектакль «одним таким в своем роде».

– Это, наверное, самая сложная пьеса, которую мы когда-либо ставили. И очень умная. Ты ее чувствуешь, но не осознаешь. Я бы сам ее не понял, если бы увидел из зала. Ее надо смотреть раз пять, чтобы до конца понять. Некоторые люди так и делают, приходят и смотрят один и тот же спектакль несколько раз подряд, – говорит режиссер. Почувствовать некую долю сумасбродства, которым заряжает эта постановка, можно, припомнив случай, произошедший в 2016 году. Тогда «Аттракцион» устроил себе мини-гастроли, к большой неожиданности окружающих, арендовав один из алматинских театров и два вечера кряду показывая зрителям комедию Дюранга.

Премьера совершенно нового спектакля, к которому ребята готовятся с ноября, состоится весной. Это будет смешная, дерзкая комедия все того же Кристофера Дюранга. Она будет называться «Семейная жизнь Бетт и Бу». Специально для этой постановки претерпели изменения и привычные репетиции: теперь это напоминает скорее психотренинги, где ребята пытаются в первую очередь разобраться в себе, чтобы суметь сыграть кого-то другого. Эта пьеса – размышление, психоанализ, который проводит сын семейства в попытке понять определенные ошибки, допущенные его родителями в процессе воспитания. Говоря об этом проекте, Ильяс Даньяров выражает надежду, что эта постановка, возможно, сможет помочь кому-нибудь из зрителей разрешить давний внут­ренний конфликт, ну а большинство зрителей просто развлечь.