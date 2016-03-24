Сначала зрителям показали видеосюжет о жизни и творчестве артистки и фрагменты ее концертов. Открывая вечер, заведующая центром национальных литератур Зауре Джунусбекова отметила незаурядный музыкальный талант К. Шульженко, ее яркое актерское дарование. Об известных фактах ее жизни и творчестве певицы рассказали школьники и студенты.

«Синий платочек», «Пора в путь дорогу» и другие любимые песни К. Шульженко прозвучали в исполнении хоров ветеранов «Шаттық», областного культурного славянского центра и казаков, а также ансамбля русских народных инструментов областной филармонии им. Ш. Калдаякова.

Вечер памяти завершился викториной. Ее активные участники получили в подарок книги от областного национального культурного славянского центра.