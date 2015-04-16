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Всякая свобода – это еще и ответственность
Анна ВЛАДИМИРОВА
Основной темой встречи кандидата с работниками являлось обсуждение тревожных тенденций распространения западных ценностей.
– Западное общество переживает сложный период борьбы суррогатных и настоящих ценностей, девальвации моральных устоев и нравственных принципов. Такой процесс имеет глубокие необратимые последствия, – такое мнение высказал Т. Сыздыков.
Западный образ жизни ворвался в действительность, перевернув представления о добре и зле. Кричащая реклама, глянцевые журналы с навороченными «тачками» и полуобнаженными дамами, блеск и мишура красивой беззаботной жизни заполоняют все вокруг, пленяют сознание и умы людей.
Крутые боевики и эротика, терпимость любой категории греха, моральное уродство – все это преподносится под лозунгом свободы и прав личности. Но всякая свобода, как известно, это многократно умноженная ответственность за свои поступки в проекции на ближайшее окружение.
По мнению Т. Сыздыкова, западная свобода нравов воспитывает единоличников, напрочь лишенных нравственных ориентиров, чувства взаимопомощи и сострадания. К примеру, в таком обществе постепенно отмирают семейно-родственные узы, почитание старших, прерывается преемственность родовых традиций.
– Становится чуждым даже элементарное почитание своих родителей, которые дали жизнь новому поколению. Нередко старики не общаются с собственными детьми и внуками, умирают в одиночест­ве, – констатирует проблему кандидат.
Глубокий индивидуализм и стремление к социальной изоляции у представителей западного общества воспитываются с малых лет. По достижении совершеннолетия в западных семьях дети покидают родительский дом и пребывают в самостоятельном поиске заработков и устройстве личной жизни. Так возникает оторванность поколений друг от друга, которая порождает духовно-нравственный вакуум.
Чувство взаимопомощи и милосердия в западном обществе воспринимается как признак несостоятельности и слабости, а человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, у всех в глазах становится аутсайдером, который автоматически выбывает из конкурентной борьбы.
Не случайно в западном обществе властвует теория успеха, в жесткие рамки которой загнаны все. Все поступки продиктованы необходимостью добиться успеха любой ценой, переступая все грани дозволенного. Любое поражение воспринимается как непоправимый урон и опускает человека на ступеньку вниз. Чудовищная меркантильность, нездоровая склонность к сутяжничеству – это тоже обратная сторона медали успеха, в жертву которому приносится все. И мораль, и семья, и здоровье.
Побочными эффектами школы успеха становятся расстройство психики, глубокие депрессии, наркотики, желание уйти от реальности всеми способами. По данным экспертов в области здравоохранения, западные страны лидируют в печальной статистике по количеству психических заболеваний.
На примерах черствости, циничных отношений между близкими людьми воспитаны целые поколения. Эти разрушительные процессы не могут не затронуть целостность института традиционной семьи.
– Стремление к всеобщему равенству приобрело чудовищно уродливые формы, на самом деле кроет под собой размножение обезличенных существ. Родителей превращают в бесполых существ, каждое из которых не может называть себя отцом или матерью, а лишь определяется по номеру, – подчеркнул в своем выступлении Т. Сыздыков.
Все эти явления, надо полагать, выросли не на пустом месте. Они получили начало от распущенности нравов, от вседозволенности, от лозунга «Брать от жизни все!».
В ходе мероприятия выступил руководитель республиканского штаба кандидата А. Конуров, который довел до присутствующих промежуточные результаты агитационной работы в поддержку Т. Сыздыкова.
Также о своей работе доложили региональные предвыборные штабы кандидата в Президенты РК от КНПК Т. Сыздыкова в Актау и Кокшетау.

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