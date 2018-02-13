​Всюду – с призами

Отлично проявил себя в первой гонке за Astana Pro Team новичок команды – датчанин Магнус Корт. Практически на всех этапах он был на виду – либо в числе призеров, либо лучшим в казахстанской ­команде. И как итог – высокое мес­то в генеральной классификации. Тройку призеров «Тура Дубая» составили Элия Вивьяни (Италия, Quick-Step Floors), Магнус Корт и Сенни Кольбрелли (Италия, Bahrain Merida).

А в испанской «Вуэльте Мурсии» (групповой гонке на 208,3 км) первенствовал Луис Леон Санчес из Astana Pro Team. Испанец затратил на дистанцию 5 часов 6 минут 35 секунд. Шестым завершил гонку датчанин из «Астаны» Якоб Фульсанг.