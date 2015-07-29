ВТО: на финишной прямой

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Владимир КУРЯТОВ, наш специальный корреспондент, Женева
В Женеве в минувший понедельник Президент Нурсултан Назарбаев и генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо подписали протокол о присоединении республики к организации. Этот день многие назвали историчес­ким. Впереди – ратификация пакета документов казахстанским Парламентом, после чего наша страна войдет в авторитетный международный клуб. Ожидается, что это событие состоится в декабре.
Интересно, что на заседании Генерального совета ВТО, по итогам которого были подписаны документы, и в кулуарах форума царила оживленная и, можно сказать, праздничная атмосфера. Все признавали важность момента, отмечали высокий профессионализм казахстанских переговорщиков и роль Нурсултана Назарбаева в этом процессе.
Заместитель генерального директора ВТО Карл Браунер назвал состоявшееся мероприятие уникальным. По его словам, впервые страны-участницы так встречали страну-кандидата. Как и Президент государства, претендующего на членство ВТО, впервые в истории организации прибыл на подписание документов.
– Нурсултан Назарбаев сделал все, чтобы процесс переговоров завершился успешно, и заложил новую традицию, лично приняв участие в Генеральном совете ВТО. Большой вклад в процесс переговоров внесла и министр по делам экономической интеграции Казахстана Жанар Айтжанова, – отметил Карл Браунер.
По его словам, принятие Казахстана в ВТО – это очень важный процесс, учитывая ту роль, которую играет респуб­лика в Центральной Азии. Несмотря на природные богатства, страна делает все, чтобы уйти от сырьевой зависимости, диверсифицировать экономику.
– Ранее, будучи министром экономики Германии, я не раз бывал в Казахстане и могу объективно оценивать его потенциал. Отмечу, что у вас есть все возможности для успешного развития, – сказал заместитель гендиректора ВТО.
Комментируя завершившиеся переговоры, Карл Браунер заметил, что несмотря на их сложность, особенно в части гармонизации норм ВТО и ЕАЭС, переговорщики успешно справились со своей задачей.
– Это именно тот вызов, который характерен для Казахстана, страны, которая всегда ищет и успешно находит баланс в отношениях между государствами. В этом состоит особенность казахстанской политики, – отметил заместитель генерального директора Всемирной торговой организации.
Посол США в ВТО Майкл Панке также назвал подписание Протокола о присоединении историческим.
– Соединенные Штаты горды тем, что мы работали с Казахстаном все эти годы. Нас впечатлило выступление Президента Нурсултана Назарбаева на заседании Генерального cовета ВТО. Очень важно, что Глава государства был лично вовлечен в переговорный процесс, – сказал М. Панке.
Директор департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ Максим Медведков выразил удовлетворение тем, что процесс присоединения Казахстана к ВТО фактически завершился.
– Шесть лет мы занимались с казах­станской делегацией проблемой гармонизации тарифов. В результате, я считаю, мы провели успешную работу, – подчеркнул он.
Присоединение к ВТО, по мнению, российского эксперта, это не только дешевые товары, предсказуемое законодательство и, как следствие, более транспарентная система принятия решений. Это жизненная необходимость. Ведь никто не спрашивает, зачем та или иная страна присоединяется к ООН.
– Россия – крупная торговая держава, и для Казахстана внешняя торговля – важный элемент экономической политики. Торговать и не вырабатывать общих правил – это неправильно, – отметил Максим Медведков.
По его мнению, один из главных результатов вступления Казахстана в ВТО будет состоять как раз в том, что казахстанские переговорщики получат возможность принимать участие в выработке правил общемировой торговли, отстаивая позиции, которые выгодны Казахстану и Евразийскому экономическому союзу.
– Это самый главный плюс. А из этого будут вытекать уже плюсы для конкретных предприятий, для граждан страны, – сказал представитель России.
Свою оценку завершившимся переговорам дала в том числе и министр по делам экономической интеграции Казахстана Жанар Айтжанова.
– Процесс вступления Казахстана в ВТО, по мнению экспертов, стал самым сложным и уникальным с момента формирования Всемирной торговой организации в 1995 году, – отметила министр и объяснила причину. Как отмечалось, переговоры осложняло наше участие в Таможенном союзе и ЕАЭС. Так как часть вопросов торговой политики передана в компетенцию наднационального органа – ЕЭК, нам пришлось согласовывать наши обязательства с участниками союза.
Что касается тех аспектов, которые были наиболее важными для Казахстана, – это прежде всего вопрос объемов субсидирования сельскохозяйственной отрасли. По поручению Главы государства он стал одним из приоритетных.
– Мы запрашивали размер субсидий в объеме 10% от валовой продукции сельскохозяйственной отрасли. Но по нормам ВТО на такой объем могут претендовать только наименее развитые страны. Страны – члены ВТО в свою очередь настаивали на 5%. Договорились на 8,5%, – подчеркнула Жанар Айтжанова.
По словам министра, переговоры были сложными. Но нам помог прецедент Китая, который вступал в ВТО в начале 2000 годов и отстоял вполне приличный объем субсидий, который в итоге получили и мы. Таким образом, исходя из нынешнего объема валовой продукции сельхозотрасли, мы можем оказывать поддержку на сумму более 2,5 млрд долларов и до четырех раз увеличить помощь, которая оказывается сегодня аграриям.
Если говорить о других чувствительных вопросах, в частности о промышленных субсидиях, по всем важным аспектам удалось договориться о переходном периоде. У нас будет как минимум два-три года, а где-то и пять лет, для того чтобы привести нашу нынешнюю политику в области субсидирования промышленных предприятий в соответствие с нормами ВТО.

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