Свежий выпуск ВТО - новые возможности Казахстана Елеусин САГИНДИКОВ, депутат Сената Парламента РК

Тем более понятно желание Главы государства поделиться этим достижением с народом Казахстана. В Обращении еще раз подчеркнута историческая значимость этого события, кратко и содержательно отражены перспективы участия в этой международной организации для будущего казахстанцев.

Как известно, по вопросу членства Казахстана в ВТО в республике и за ее пределами за минувшие 20 лет было немало дискуссий. В ходе острых споров высказывались точки зрения «за» и «против», и у каждой стороны были свои заслуживающие внимания аргументы. При этом многие участники этих дискуссий забывали о том, что в ХХI веке существуют уже иные, принятые во всем мире общие правила культуры ведения бизнеса и деловых и торговых операций, чем, скажем, в минувшем, ХХ веке. И если мы сегодня 90% своей продукции поставляем в страны, которые являются членами ВТО, то наверняка должны быть равными среди равных.

И дело не только в имидже. Казахстан стал 162 страной из 190 стран мира, вступивших в число этой международной организации. ВТО наряду с ООН и другими структурами образует каркас со­временного глобального хозяйства. История создания ВТО и его развития сама по себе является примером того, как должны решаться спорные вопросы, и теперь у наших соотечественников тоже есть возможность для разрешения противоречивых ситуаций при помощи международных арбитров. А это немаловажно, особенно когда приходится осваивать тот или иной рынок без достаточного опыта работы на нем.

Но уж если говорить об имид­же, то и здесь есть повод для ответа тем оппонентам, которые до сих пор находятся в группе «сомневающихся». При этом очевидно, что при случае в ближнем, а то и дальнем зарубежье многие из них не против подчеркнуть стремительный рост республики в данных международных рейтингов. Так, в конце октября 2013 г. Всемирный банк и Международная финансовая корпорация опубликовали ежегодный доклад Doing Business 2014. В этом исследовании Казахстан улучшил позиции и вошел в топ-50 с наилучшими условиями для ведения бизнеса.

В Обращении Главы государства достаточно четко подчеркнуты те преимущества, которые получают население и отечественный бизнес с выходом на глобальный рынок. Граждане Казахстана получат возможность приобретать более разнообразные и качественные товары, в том числе и по более низким ценам, что связано с политикой снижения тарифов и правил перевозки различных грузов. Для нашего населения эта возможность является мерой глобальной социальной защиты, а кроме того, она существенно повлияет на показатели качества жизни населения. А главное, будет реально работать главный принцип рыночных отношений – конкуренция, что для потребителей означает расширение прав выбора более качественных и востребованных продуктов. Тем более что регулирование этого процесса будет осуществляться по международным правилам, включая защиту потребителей.

Конечно, чтобы работать на таком рынке, отечественным производителям нужно не только постоянно думать, но и постоянно заботиться о повышении собственной конкурентоспособности. Это забота не только и не столько государства, сколько самих предпринимателей. Не сек­рет, что Казахстан давно мог бы стать членом ВТО, если бы согласился на сокращение своих позиций в части поддержки отечественных товаропроизводителей, прежде всего сельских. Но наши эксперты и Правительство потратили десятилетия на то, чтобы защитить позиции Казахстана, и благодаря нашим экономическим и миротворческим инициативам, нам это удалось.

При этом удалось обеспечить согласованность позиций от участия в Евразийском экономическом союзе и в ВТО. Это могло произойти только в одном случае, а именно в том, что ЕАЭС изначально ориентировался на стандарты ВТО. Однако теперь отечественный бизнес должен четко осознавать, что его поддержка со стороны государства будет осуществляться в жестких рамках международных правил. С другой стороны, отечественный бизнес уже осознал, что участие страны в интеграционных образованиях дает им массу преимуществ и прежде всего в привлечении новых инвестиций и реализации новых более масштабных и даже, не побоюсь этого слова, глобальных проектов. И тут, как говорится, комментарии излишни, потому что опыт нашего участия в ТС, ЕЭП и ЕАЭС это наглядно подтверждает. Теперь наши возможности расширяются от региональных масштабов до глобальных.

В целом нужно подчерк­нуть, что Казахстан уверенно выстраивает свою новую внешнеэкономическую политику. Она основана на проявлении взаимовыгодных (по отношению к партнерам) инициативах и уже приносит свои плоды. Успехи и результаты на этом направлении казахстанцы ощущают даже в условиях глобального финансового кризиса.

Вступление в ВТО является логическим продолжением этой политики и завершает процесс юридического оформления статуса страны в соответствии с меж­дународными правилами. Поэтому остается пожелать всем нам быстрее найти способы и механизмы лучшего применения новых возможностей экономического и социального развития нашего государства в самых широких рамках мирохозяйственных связей.



