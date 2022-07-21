Вторая «бронза» кряду

Казахстанец Азамат Толеген стал бронзовым призером чем­пионата Азии по тяжелой атлетике среди юношей, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), сообщает пресс-служба ФТА.

Наш соотечественник занял

третье место в весовой категории до 61 кг, подняв в сумме 262 (112+150) кг. Казахстанец взял «серебро» в «толчке». Для Казахстана это вторая медаль на первенстве континента. Ранее «бронзу» в копилку сборной принес Ерасыл Умаров, выступающий в категории до 55 кг.

Континентальный турнир в Ташкенте продлится до 25 июля, а помимо юношей (17 лет) там соревнуются еще юниоры (до 20 лет).