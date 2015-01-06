Вторая мама 707 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Альфию Алдиярову Александр, Илья и Арслан зовут мамой с первого дня, а она их – своими сыновьями. Взять их на патронатное воспитание из школы-интерната не был против и муж Жумурат. Тем более что свои дети уже взрослые: сын Женис женился и живет отдельно, дочь Раушан учится в Уральске. Не пустовать же большому дому в селе Бестамак Алгинского района, где они живут не один год. Александр, Илья и Арслан – родные братья. Девять лет назад умерла их мама, а через год и отец. Их определили в школу-интернат. Младшего Илью сначала взяла под свою опеку тетя, но вскоре отдала его в Алгинский детский дом. У Альфии Алдияровой опыт патронатного воспитания к тому времени уже был. Она до этого поставила на ноги еще двух сыновей – Амиржана и Ержана. Учитывая опыт патронатного воспитателя, ей вскоре предложили взять на попечение из школы-интерната братьев Новицких – Александра и Арслана. Согласилась. Привела их в дом, чтобы они немного свыклись с домашним уютом. Чуть позже забрала к себе и Илью из детдома, чтобы братья были вместе. Так семья Алдияровых пополнилась еще тремя сыновьями. Они во всем помогают по хозяйству, ведь в селе без личного подворья жизнь не жизнь.

Семь лет прошло с тех пор. Дети подросли, повзрослели. 18-летний Арслан сегодня трудится строителем в Алматы. Александр – студент второго курса по специальности «фермер» Алгинского индустриально-техничес­кого колледжа. Илья учится в восьмом классе Бестамакской средней школы. Недавно в жизни братьев Новицких произошло радостное событие.

Аким области Архимед Мухамбетов в канун Нового года вручил им ключи от собственной крыши над головой в новом арендном восьмиквартирном коммунальном жилом доме в городе Алга. Опять-таки не обошлось это без участия второй мамы, которая поставила их в свое время на очередь на жилье и ходила по всем инстанциям. Квартира большая, просторная, расположена совсем близко к колледжу, где учится Александр. Намерен переселиться к брату из Бестамака и Илья. Пока они не встанут на ноги, рядом с ними решила находиться и вторая мама. Жумурат тоже будет их навещать, ведь от Бестамака до райцентра рукой подать.



