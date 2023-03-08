Традиционный для казахского народа натуральный материал сейчас вновь обрел популярность и пришел в массы. Войлочная одежда, предметы обихода, декор, украшения, игрушки – все востребовано. Но для павлодарских пенсионерок, которые посещают школу валяния в Центре активного долголетия, войлок – это еще и своеобразный эликсир молодости.

Во-первых, придает силы столь необходимое общение. Во-вторых, сам процесс обучения – это одно из условий для образования новых нейронных связей и поддержания в тонусе нервной системы. Ну и наконец, осовремененная технология древнего ремесла сейчас, можно сказать, «на пике молодежной моды».

– Когда узнала, что в Павлодаре есть кружок валяния для пенсио­неров, прямо летела сюда. Ведь это древняя традиция, прикладное искусство нашего кочевого народа в свое время было позабыто, а сейчас идет возрождение интереса к шерсти. И мне так хотелось освоить это дело, – рассказывает ученица школы валяния Сауле Жуанышева. – Первое мое изделие – это еще один символ для Казахстана – войлочное яблоко. Теперь все мои внучки ходят с брошами, которые я сделала. Недавно внучка из Астаны говорит: ажека, ты мне делала божью коровку, и моей подружке тоже такую хочется.

– Как жаль, что такого нужного Центра активного долголетия и школы валяния не было лет десять назад. Сколько же мы времени потеряли! – отмечает павлодарка Зинаида Козьмина. – Сейчас здесь, в кругу подруг, как будто вторая молодость ощущается.

Подруги по школе валяния хотя и познакомились именно здесь, уже и не представляют жизни без полезного досуга. В школу два десятка единомышленниц приходят несколько раз в неделю и под руководством тренера, ювелира и мастера прикладного творчества Виктории Султановой, осваивают эту «шерстяную» технологию.

– Наша школа при центре существует больше года, костяк группы – до 23 человек. Конечно, всех моих девочек – только так и не иначе они сами друг друга называют – объединяют желание общаться и любовь к творчеству. Но все же для большинства это увлечение прежде не было близко, – рассказывает Виктория Султанова. – С навыками приходили буквально единицы. И потому все невероятно радовались, когда уже после первого занятия получалось сделать какую-нибудь простую вещь – цветок, например. Замечу, что сейчас мы делаем уже много всего разного – игрушки, украшения, картины. Чаще всего это именно миниатюры, такая технология подразумевает развитие мелкой моторики. Для старшего поколения это очень важно, ведь сюда приходят и после инсульта, и так мы помогаем восстанавливать здоровье.

Сначала материалы для валяния – а это удовольствие не из дешевых – закупал центр, что-то приносила Виктория. Постепенно изделия мастериц становились все более и более качественными, ручную работу пенсионерок тренер стала продвигать на ярмарках, выставках, пошли первые продажи, и теперь материал закупают на вырученные средства.

С января нынешнего года Виктория Султанова начала вести в Центре активного долголетия занятия и по вязанию. Если кто-то думает: «Да чему же тут учить пенсионерок, ведь бабушки и сами все умеют?» – то он ошибается. Как отмечает тренер, навык есть не у всех, что-то подзабылось, а вот желание – да, у многих. И приходят в центр не только на обучение, но и для общения. А еще чтобы делиться добротой. Например, носочки, варежки, шапки вяжут для волонтеров, которые передают вещи нуждаю­щимся.

Школа валяния и вязания – лишь одно из направлений, реа­лизуемых в Центре активного долголетия Павлодара. Как рассказала его руководитель Фарида Бельгибаева, сейчас центр посещают 640 человек, и, конечно, большинство из них, свыше 80%, – женщины. Активные пенсионерки и сами заряжаются энергией в центре, и своих знакомых приглашают.

Чуть больше чем за год центр разросся до 18 клубов по интересам. Йога, уроки самообороны, плавание, ЛФК, языки, арт-студия, кружок «Киберстарость», литературный клуб, танцы, театральная студия… Продолжать можно долго. Так что любой павлодарский пенсионер может найти здесь для себя что-то интересное и обрести вторую молодость.