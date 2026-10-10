Вторая натура

У домашнего хозяйства есть одна неприятная особенность: рутина не заканчивается. Нельзя однажды вымыть пол, постирать белье, приготовить ужин и торжественно объявить: «Все! Я свободный человек». Потому что через пять минут кто-нибудь обязательно спросит, где чистые носки, а через десять – захочет есть.
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