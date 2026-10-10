У пыли вообще бессрочный трудовой договор с квартирой, и крошки тоже не желают уважать чужое пространство. Моешь, пылесосишь, расставляешь – и опять магия вне Хогвартса: полная корзина грязного белья, полы просят внимания, кто-то уже забрызгал зеркало в ванной, хотя оно вот только было протерто...

Ругаться на домашних? Выгонять их из дома? Обесчестить кошек бритьем по всей их кошачьей поверхности? Не наши методы! А потому берешь тряпку, запускаешь стиралку, терпеливо расставляешь стулья вокруг стола. Успокаиваешь себя: у всех так.

И ведь действительно – домашние дела уравнивают всех. Утром ты можешь быть уважаемым специалистом, обсуждать экономическую ситуацию в мире, а вечером стоять перед стиральной машиной с нос­ком в руке и пытаться понять, почему второй опять исчез. Большие вопросы человечества подождут, а носок ждать не будет.

Согласитесь, со временем хозяйственная замороченность меняет даже восприятие мира. Заходишь в комнату и вместо красивого заката за окном замечаешь соринки на полу. Приходишь в гости и оцениваешь не интерьер, а как давно не поливались цветы и не стирались шторы, смотришь на полку и мысленно прикидываешь, сколько времени потребуется, чтобы протереть ее вместе с книгами и статуэтками. Увы, грешу такой привычкой, но это уже, как говорится, вторая натура.

Помню, когда жила с родителями, каждое утро у нас начиналось с уборки. Каждое! Мама успевала протереть везде полы, я – пыль, или наоборот. А про выходные вообще молчу: какие могут быть валяния на диване, когда дел накопилось, «дети не стираны, носки не кормлены»?

Честно: когда вышла замуж, попыталась избавиться от этой каждодневной поломоечно-стиральной рутины. И... не вышло! Говорю же, вторая натура. И только сейчас, спустя 15 лет брака, я стала давать себе слабину. Пыль на полочке? Ну вытру только полочку, раз уж она бросилась мне в глаза, остальные предметы мебели прекрасно подождут до того момента, когда я не буду разрываться между работой и готовкой.

И все же домашние дела – совсем не бессмыслица. Ведь это такой же способ сказать, показать, как дорог мне мой дом, как я хочу, чтобы всей семье в нем было уютно. И домашние это понимают. Старший сын перестал делать недовольное лицо, когда его просят пропылесосить, а сам, без напоминаний, убирает свою комнату – «хочу, чтобы пахло свежестью». Младший вообще аккуратист: шкаф – в идеальном порядке всегда. А муж готов подстраховать с мытьем посуды, например. Хотя, конечно, иной раз приходится им все же напоминать, что чистота – не естественное состоя­ние квартиры, а результат чьего-то труда, и оставленный на журнальном столике стакан с недопитым чаем – не моя ответственность, и в прислуги я не нанималась. Кошкам напоминать бесполезно – шерсти меньше не станет от этих двух мохнатых красавиц. А с другой стороны – ну какой же уют, если тебе некого такого пушистого потискать?