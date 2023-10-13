Вторая победа кряду

Увольнение с поста главного тренера команды белорусского специалиста Андрея Скабелки пока что «играет» в пользу «Барыса». После того как день назад наша команда положила на лопатки челябинский «Трактор» (2:1), пришла очередь знаменитого российского «Динамо».

Встреча, прошедшая в столице Казахстана, по итогам трех периодов завершилась со счетом 2:2. На четвертой минуте встречи Адиль Бекетаев вывел астанинцев вперед. На восьмой канадский форвард москвичей Джордан Уил восстановил равновесие. А вот уже на десятой минуте наш канадский нападающий Райли Барбер во второй раз вывел «Барыс» вперед.

Гости во второй раз подряд сравняли счет на 36-й минуте второго периода, когда у них отличился Никита Гусев. В оставшееся основное время голы не забивались, так же как и в дополнительном пятиминутном овертайме. А вот в серии буллитов удача улыбнулась казахстанской дружине, которую теперь возглавляет Галым Мамбеталиев, между прочим, он же является и главным тренером нашей национальной сборной. Победную шайбу в хоккейном «пенальти» забил Батырлан Муратов.

После второй победы кряду «барсы» продолжают занимать 10-ю строчку турнирной таблицы в Восточной конференции. Следующий матч наша команда проведет дома уже завтра против ярославского «Локомотива».