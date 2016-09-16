​Вторая профессия Заурехан

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Изначально у моей героини была мужская профессия. В 1989 году она окончила Чимкентский совхоз-техникум по специальности техник-электрик. И все, кто знает Заурехан Келдибековну, считают, что такой выбор неслучаен. У нее сильный волевой характер, ее отличает умение даже в самой сложной жизненной ситуации держать удар. Именно эти качества характера помогли женщине выстоять, не упасть духом, когда она сильно заболела и получила инвалидность второй группы.

З. Умбетова не скрывает, что это был очень тяжелый период в ее жизни: болезнь спровоцировала сильную депрессию. Женщина стала замкнутой, ни с кем не хотела общаться, всецело погрузившись в себя. Все это время близкие были рядом и поддерживали как могли, предлагая сосредоточиться на каком-либо увлечении, чтобы отвлечься от грустных мыслей. То журнал в доме появится, в котором рассказывается история о том, как человек с ограниченными возможностями благодаря силе воли добился успехов в каком-то деле. То телевизор «случайно» включат, когда показывают передачу о самопреодолении. Впрочем, Заурехан Келдибековна и сама понимала, что для того, чтобы не впасть в отчаяние, надо найти себе применение. Да и источник дополнительного заработка требовался, ведь значительная часть пособия по инвалидности уходит на лекарства.

Спасительной соломинкой стала программа «Дорожная карта занятости-2020». О том, что государство поддерживает соотечественников, стремящихся получить новую профессию и быть полезными обществу, как раз и узнала из телевизионной передачи. А уже на следующий день отправилась в центр занятости, чтобы встать на учет по безработице.

– Мне предложили ряд профессий, которые я могла бы получить, отправившись на бесплатные курсы, – рассказывает З. Умбетова. – Подумав какое-то время, я выбрала специальность швеи. Вряд ли есть более женское занятие, чем рукоделие. Принимая решение, исходила из того, что даже если научусь шить для себя, уже польза от меня будет в доме. Но еще, учась в учебном центре ТОО «Сары-Арка тобы», я стала принимать заказы. Сначала от знакомых и соседей, теперь число моих клиентов заметно увеличилось. Так что я сделала правильный выбор. И спасибо государству, что организовали такую замечательную программу, позволяющую безболезненно сменить профессию и стать полезным обществу.