Вторая республика: потенциал обновленной Конституции

Внесенные поправки в Основной закон страны, прежде всего, характеризуются перераспределением властных полномочий, в том числе связанным с отказом от «суперпрезидентской» модели управления, а также усилением правозащитных мер.

В этой статье я хотел бы подробнее остановиться на основных подходах данной конституционной реформы.

Начнем с ограничений для Главы государства и других должностных лиц сокращения президентских полномочий. В Конституции теперь установлено, что близкие родственники Президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителй субъектов квазигосударственного сектора. Отдельное внимание уделено и проблеме сращивания государственного аппарата с партийными структурами. Этому запрету предшествовало высказывание Президента о его намерении покинуть пост председателя партии «AMANAT» на ее очередном съезде. Следует упомянуть, что такой запрет также коснулся председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета. Все это говорит о серьезном сдвиге в сторону исключения административно-командных начал в политических партиях.

В отношении законодательной ветви власти Главой государства предложено сократить президентскую квоту в Сенате Парламента с 15 до 10 депутатов, пять из которых будут назначаться по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Как результат – значительно снижается участие Главы государства в формировании верхней палаты представительного органа.

Сокращены полномочия Президента и в отношении судебной ветви власти. Кандидатуры председателя Высшего судебного совета подлежат согласованию с верхней палатой Парламента – Сенатом. Тогда как порядок формирования состава ВСС будет определяться законом.

Другой вопрос, озвученный Касым-Жомартом Токаевым, – необходимость отхода от практики «ручного управления» путем исключения полномочий Президента и предоставления акимам и маслихатам больше самостоятельности при принятии решений на местах. Президент в этом направлении также идет по пути снижения влияния на формирование региональной политики. Так, согласно внесенным изменениям в Конституцию, Президент должен предлагать несколько кандидатур на должность акима области, города республиканского значения и столицы (минимум две, а, может, и более) на рассмотрение маслихата, который сделает окончательный выбор посредством голосования.

Расширение полномочий маслихатов с сужением президентского права назначения акимов может дать основы желаемого гражданами механизма выборности. Такая система на текущем этапе лучше защищает интересы населения.

Вообще выборы акимов являются эволюционным подходом к демократизации отбора местной исполнительной власти. В 2021 году состоялись первые выборы акимов сел и сельских округов, а в 2023 году состоятся первые выборы акимов районов.

Следующим важным нововведением стало изменение модели формирования Парламента и, в целом, избирательной системы. Ранее граждане могли баллотироваться в представительные органы только через политические партии, действовала пропорциональная избирательная система. Теперь же часть депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов будет избираться непосредственно гражданами, а не только через политические партии. При этом у граждан будет возможность отозвать избранного депутата в случае утраты доверия к нему. Кроме того, вводится институт самовыдвижения, что позволит гражданам баллотироваться вне партийного поля.

Отдельного внимания заслуживают изменения в законотворческом процессе. Изменен баланс в парламентской системе. Теперь законопроект становится законом после принятия его Мажилисом, тогда как Сенат будет одобрять либо не одобрять принятые нижней палатой законы.

При этом нижней палате Парламента предоставлена возможность преодоления возражений верхней палаты. К примеру, в случае неодобрения Сенатом принятого Мажилисом закона – Мажилис путем повторного голосования сможет самостоятельно принять закон и направить на подпись Главе государства.

Вместе с тем, срочные, а также конституционные законы будут рассматриваться обеими палатами на совместных заседаниях. Это значительно упростит порядок принятия законов, возрастет конкуренция взглядов при принятии законов.

Важнейшей новеллой в данной конституционной реформе является наделение Правительства правом принимать временные акты, имеющие силу закона. Такой возможностью Правительство сможет пользоваться только в кризисных ситуациях, требующих принятия быстрых мер. Обязательным условием принятия такого акта будет являться внесение соответствующего законопроекта на рассмотрение Парламента. При этом такие временные акты будут действовать до принятия законодательным органом.

Введение такого порядка является ответом на вызовы современности, где порой вопросы законодательного регулирования не терпят отлагательства.

Наряду с усилением роли Мажилиса в законодательном процессе повышается его контролирующая роль в бюджетном процессе. Так, в Конституцию внесены изменения, согласно которым председатель Высшей аудиторской палаты теперь дважды в год будет отчитываться перед нижней палатой о проделанной работе. Усиление парламентского контроля должно привести к более эффективной реализации проводимых реформ, улучшению экономического развития государства, повышению уровня жизни населения.

Не менее существенные изменения затронут и органы конституционного контроля. Конституционный суд – это мировая модель, призванная защищать конституционные основы государства и конституционные права человека. Не каждое развитое государство может заявить о наличии такого органа. Однако Казахстан, двигаясь по пути гуманизма и демократии, создает Конституционный суд, основной целью которого будет защита прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией.

Конституционный совет в нынешней модели рассматривает только обращения высших должностных лиц государства. Теперь же такое право также предоставлено уполномоченному по правам человека, Генеральному прокурору и, самое главное, гражданам.

Это означает, что любой нормативный правовой акт может быть рассмотрен на предмет соответствия Конституции – речь идет о постановлениях Правительства, приказах министерств, утверждающих какие-либо правила и порядок, нормативных правовых актах акиматов и маслихатов. При этом каждый гражданин при соблюдении определенных процедур сможет обжаловать конституционность такого нормативного правового акта.

Следующий пункт – повышение статуса таких правозащитных органов государства как уполномоченный по правам человека и органы прокуратуры. Уполномоченному по правам человека теперь предоставлены гарантии для осуществления им независимой деятельности на уровне Конституции. Правовое положение и организация деятельности данного должностного лица теперь будет регулироваться конституционным законом.

Аналогично усилен статус органа высшего надзора за законностью – прокуратуры. Деятельность главного надзорного органа также должна быть регламентирована на уровне конституционного закона. Цель данных реформ – усилить защищенность прав граждан, бизнеса, что, как следствие, должно положительно отразиться на развитии экономических отношений.

Нельзя не отметить также решение по вопросу об отмене смертной казни. За последние два десятилетия был сделан не один шаг в данном направлении, уголовная политика постепенно двигалась в сторону гуманизации.

Так, в 2003 году Указом Президента Республики Казахстан введен мораторий на исполнение смертной казни. Далее, в январе 2021 года Казахстаном был ратифицирован Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

В декабре 2021 года принят закон по вопросу отмены смертной казни. Из уголовного законодательства Республики Казахстан исключены все положения, позволяющие использовать смертную казнь как вид наказания. Кроме того, исключена оговорка о возможности применения Республикой Казахстан смертной казни в военное время.

Полная отмена возможности применения смертной казни как меры наказания свидетельствует о приверженности Республики Казахстан демократическим ценностям и идеям верховенства права.

И, наконец, последнее – внедрение института принудительного труда за административные правонарушения. До внесения изменений в Конституцию в текущем году граждан к принудительному труду могли привлекать только за совершение правонарушений, ответственность за которые предусмотрена уголовным законодательством.

Теперь данный вид взыскания можно будет применить при совершении административных правонарушений. На сегодняшний день за совершение административных правонарушений в основном применяются такие виды взыскания как административный штраф и административный арест. При этом применение таких видов взыскания не всегда эффективно.

Как показывает мировой опыт, мелкие административные правонарушения также могут наказываться общественными работами. Каждый, наверняка, наблюдал, как за рубежом лицо может быть привлечено к общественным работам за мелкое хулиганство. Такая же модель может быть применена у нас. Таким образом, к примеру, за загрязнение мест общего пользования, можно будет привлечь человека к общественным работам.

Ожидается, что это положительно скажется на правовой культуре населения Казахстана. Каждый гражданин должен понимать важность соблюдения законов. Это на самом деле показывает зрелость общества и готовность к переменам.

В целом, внесенные в этом году изменения и дополнения в Конституцию несут в себе большой потенциал для дальнейшего развития нашего общества в сторону демократии и открытого диалога, усиления реального участия граждан в формировании общестрановой повестки.