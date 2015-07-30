Вторая волна: ІТ-технологии обеспечат гласность и прозрачность 658 Даулетбай ШАГЫРОВ, руководитель управления продажи объектов республиканской собственности и постприватизационного контроля Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК

Напомним, что реализация объектов квазигосударственного сектора осуществляется в соответствии с Комплексным планом приватизации на 2014–2016 годы, утвержденным постановлением Правительства РК от 31 марта 2014 года. На трехлетний период планом определена передача частному бизнесу более 850 предприятий, кроме того, предусматривается ликвидация более 300 объектов. В этом контексте перед Министерством финансов стоят задачи по реализации объектов республиканской собственности, проведению мониторинга выполнения Комплексного плана приватизации и обеспечению гласности и прозрачности данного процесса.

Для максимальной доступности информации, касающейся реализации объектов второй волны приватизации, Министерством финансов создана единая электронная торговая площадка на веб-портале www.gosreestr.kz Реестра государственного имущества, которой пользуются холдинги, национальные компании, центральные и местные государственные органы.

Наличие единой электронной торговой площадки позволяет аккумулировать в одном месте информацию обо всех продаваемых объектах, что, в свою очередь, ведет к увеличению количества и видов продаваемых объектов (на одной площадке), росту числа участников торгов.

Немаловажен и тот факт, что в процессе проведения электронных торгов полностью исключен человеческий фактор, который мог бы повлиять на результаты торгов. Устранена возможность личного контакта продавца и покупателя либо покупателей между собой. Использование интернет-ресурса позволяет привлечь максимальное количество участников независимо от места их проживания.

При этом информация о проведенных торгах с указанием объекта приватизации, региона, количества участников торгов, стартовой и продажной цены и вида субъекта правоотношений также находится в открытом доступе на веб-портале, а с октября 2014 года ежемесячно публикуется в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Қазақстан».

В настоящее время все торги проходят полностью в электронном формате. Исключение составляют продажи второму участнику (право преимущественной покупки при продаже доли в ТОО).

Таким образом, электронная форма торгов через веб-портал обеспечивает общедоступность участия в торгах, вне зависимости от географического расположения участника, транспарентность, прозрачность, гласность при реализации объектов второй волны приватизации.

Вместе с тем необходимо отметить, что проект «Электронные торги по продаже имущества» информационной системы «Реестр государственного имущества» был выдвинут для участия в Международном конкурсе «Лучшие проекты встречи на высоком уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО)-2015». Он был организован Международным союзом электросвязи при поддержке Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Программы развития ООН (ПРООН).

По результатам конкурса казахстанский проект «Электронные торги по продаже имущества» признан победителем по категории C6 Enabling Environment («Благоприятная среда»). Публичное объявление победителей конкурса «ВВУИО-2015» состоялось 26 мая текущего года в Женеве (Швейцария) под девизом «Вместе осуществляя инновации ИКТ, благоприятствующие устойчивому развитию». Награду за казахстанский проект получил председатель правления АО «Информационно-учетный центр» Жанасыл Оспанов, участвовавший в церемонии награждения.

По мнению экспертов, организованный Международным союзом электросвязи конкурс является аналогом кинопремии «Оскар» в сфере IT-технологий и телекоммуникаций, а награды в нем – престижны и признаны во всем мире. Конкурс проводился по 18 категориям. В состязании было представлено 303 проекта из 70 стран мира. От Казахстана для участия в конкурсе в текущем году было подано шесть проектов.

...С целью расширения информационного сопровождения хода реализации второй волны приватизации, помимо веб-портала госреестра, информация (реклама) по объек­там приватизации дополнительно размещается на сайтах акима­тов всех уровней и СПК.

Гласность и прозрачность процессов реализации объектов достигаются также благодаря созданию комиссий по продаже собственности. Они сформированы для продажи республиканской собственности в Комитете государственного имущества и приватизации МФ РК, для реализации объектов коммунальной собственности – при акима­тах областей, городов Алматы и Астаны. Продажа имущества СПК и холдингов осуществляется аналогичными комиссиями, в которые включены представители НПП, депутаты Мажилиса Парламента, представители партий «Нур Отан» и «Акжол».

Необходимо также отметить, что для информационного сопровождения хода реализации второй волны приватизации размещаются пресс-релизы, регулярно проводятся брифинги в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, «круглые столы» с участием НПП и селекторные совещания.

Если говорить об исполнении графика приватизации, то из запланированных на 2014–2015 годы 494 объектов на сегодня выставлены на торги 348, из них продано 189 объектов, в том числе по республиканской собственности – 9 объектов, по коммунальной собственности – 83, по социально-предпринимательским корпорациям – 56, и 41 объект холдингов, еще 159 объектов находятся на торгах.

Процент выставления объектов на продажу за период с июня 2014 года по июль 2015 года в целом по республике составил 93%, или 348 объектов (при плане 373 объекта). Общая сумма продаж с учетом IPO АО «KEGOС» составила 63,9 млрд тенге.

Средства от продажи распределились следующим образом: в республиканский бюджет поступило 1,43 млрд тенге, в областные бюджеты – 1,21 млрд тенге, холдинги – 58,36 млрд тенге и СПК – 2,89 млрд тенге.

Наилучший результат продаваемости наблюдается по Жамбылской, Актюбинской и Костанайской областям, где реализованы 18, 11 и 11 объектов соответственно, а самый худший – по Алматинской области, где было продано пять из выставленных на продажу 27 объектов. Покупателями стали 99 физических, 88 юридических лиц и 2 индивидуальных предпринимателя. География покупок представлена широко. Торги состоялись во всех регионах. Больше всего интерес проявили жители Алматы и Актюбинской области – 43 и 25 объектов соответственно.

Самое высокое количество проданных объектов относится к таким сферам: услуги (45 объектов, или 23%, например, услуги по перевозке пассажиров, грузов, общественное питание, языковое обучение, ЖКХ, ЗОЖ и т. д.); СМИ (32 объекта, или 17%, к примеру, районные газеты и радио, центры информационных и диспетчерских служб и т. п.); промышленность (29 объектов, или 15,3%); сельское хозяйство (19 объектов, или 10%, хранение и переработка зерна, животноводство, выращивание зерновых культур, производство мясомолочной продукции и т. д.).

Самыми дорогими и крупными объектами, проданными во второй волне приватизации, являются (без учета Народного IPO АО «KEGOС» – 13,1 млрд тенге): АО «Казахский институт нефти и газа» (100%, ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК «КазМунайГаз») – 9 млрд тенге; АО «Транстелеком» (100%, ФНБ «Самрук-Казына», АО «Қазақстан темір жолы») – 7,5 млрд тенге; ТОО «Теміржол энерго» (51%, ФНБ «Самрук-Казына», АО «Қазақстан темір жолы») – 5,9 млрд тенге.

Самой увеличенной ценой продажи (в 25,5 раза от стартовой) – ТОО «Ритуал Сервис» (ВКО). При стартовой цене 384 000 тенге цена продажи составила 9 810 305 тенге.

На сегодня 185 объектов являются проблемными, то есть выставленными, но не проданными или не выставленными в срок.

Соответственно, в настоящее время 26 объектов не выставлены в срок (отстающие от графика продаж) и 159 объектов выставлены, но не проданы.

При этом значительное количество объектов не продается с первого либо второго выставления. Так, в третий раз выставляются 36 объектов (23%), в четвертый раз – 29 объектов (18%), в пятый раз – 12 объектов (7%), в шестой раз – 3 объекта (1,8%), в восьмой раз – 1 объект.

С тем чтобы повысить продаваемость объектов приватизации, Министерство финансов приняло изменения в правила продажи объектов в части упрощения процедур проведения торгов.

Кроме того, в настоящее время разрабатывается проект постановления Правительства по внесению изменений в правила продажи объектов в части детализации процедуры продажи объектов в рассрочку.

В рамках работы Правительственной комиссии по оптимизации субъектов квазигосударственного сектора по мере выявления предприятий, подлежащих передаче в конкурентную среду, будут вноситься изменения в перечень организаций, подлежащих приватизации, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2014 года.



