​Вторая жизнь автошин

Проблема утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) остается одной из самых актуальных для региона Жетысу. Согласно данным официальной статистики, на территории области ежегодно образуется 1,2 млн тонн бытовых отходов.

В последние годы решению этого наболевшего вопроса местные власти уделяют серьезное внимание. Благодаря поддержке государства открылись 4 мусороперерабатывающих завода, создается современная система управления отходами, в рамках которой запланировано строительство еще около 50 объектов – сортировочных комплексов, заводов, перегрузочных станций.

Перед акимами районов, городов и сельских округов поставлена задача искать инвесторов, желающих заниматься переработкой ТБО, выделять им земельные участки, создавать необходимую инфраструктуру. Между тем главный стимул развития этой отрасли, впрочем, как и любого другого бизнеса, – гарантия получения дохода. Без этого ни один предприниматель не станет вкладывать свои кровные.

Мы уже сообщали, что летом нынешнего года в Карасайском районе Алматинской области ввели в эксплуатацию завод по утилизации автомобильных шин, из которых получают резиновую крошку. Как оказалось, аналогичное предприятие уже более 3 лет успешно действует в поселке Бельбулак Талгарского района. Здесь налажен выпуск резиновой плитки из отработанных авто­покрышек. Эту продукцию широко используют при обустройстве детских игровых площадок, напольных покрытий, искусственных футбольных полей.

Как рассказал директор компании Руслан Погодаев, идея заняться «мусорным» бизнесом появилась спонтанно в 2014 году. Тогда для нашей страны это было своеобразным ноу-хау, да и сегодня подобные производства по пальцам можно пересчитать. Оборудование закупили и привезли из России, на предприятии создано 30 рабочих мест. Для обучения персонала сюда приезжали специалисты из Казани.

Проблем с сырьем не возникает: по статистике, ежегодно в республике накапливается около 100 тыс. тонн (!) отработанных автомобильных шин. Пятая часть этого объема (20 тыс. тонн) приходится на Алматы и Алматинскую область.

– Вначале мы изготавливали в сутки всего 40 квадратных метров плитки, затем модернизировали оборудование, что позволило увеличить объем выпуска до 300 «квад­ратов», – рассказывает Руслан Погодаев. – Расширилась и география поставок: сегодня нашу продукцию можно встретить в детских садах, школах, спортзалах Алматы, Талдыкоргана, Павлодара, Усть-Каменогорска и других городов.

Ежегодно компания производит около 70 тыс. кв. м плитки, в текущем году почти половина этого объема заказана на проведение работ по благоустройству Алматы. К слову, завод из Карасайского района, где изготавливают резиновую крошку, получил нынче заказов на 250 млн тенге. Примечательно, что оба предприя­тия не пользуются инструментами господдержки.

По оценкам экспертов, старые автошины практически не подвержены естественному разложению, а при сжигании в атмосферу выделяются опасные вещества. Постепенно уменьшая число стихийных свалок резиновых отходов, предприниматели вносят свой вклад в улучшение экологической ситуации.