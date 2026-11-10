Вторая жизнь многоэтажек

Кампания по приведению в порядок внешнего вида жилого фонда города стартовала еще в 2019 году. С тех пор в Костанае удалось отремонтировать фасады и кровли 199 домов, затратив 8,3 млрд тенге.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году приступили к работам в 17 многоэтажках, из которых восемь отремонтируют капитально: фасады облицуют линеарными панелями и установят архитектурную подсветку, остеклят балконы лицевой стороны, заменят кровлю и водосточную систему. Работы в четырех домах уже завершены, остальные – переходящие объекты на следующий год.

В планах на 2027-й также начало капремонта еще пяти многоэтажек, на которые уже разработана ПСД. Ориентировочно эти работы обойдутся бюджету в 1,2 млрд тенге. Еще порядка 800 млн тенге местные власти хотят потратить на текущий ремонт 18 жилых домов.

– Обращаю внимание, что местный исполнительный орган проводит работы, направленные на придание единого архитектурного облика городу. Соответственно, они охватывают дома, расположенные на первой линии центральных и магистральных улиц. В городе насчитывается порядка 350 двух- и трехэтажных домов, значительная часть которых также нуждается в проведении ремонтных работ, отметил руководитель отдела жилищных отношений акимата города Костаная Куанышбай Аманкулов.

Он также подчеркнул, что обеспечение надлежащего содержания общего имущества является обязаннос­тью самих собственников квартир и нежилых помещений. Финансирование указанных мероприятий должно осуществляться за счет средств собственников, в том числе путем формирования и использования целевых сборов.

Чтобы капремонт жилых домов не стал тяжелым бюджетным бременем для их жильцов, костанайцам предлагают воспользоваться займами по госпрограмме. За пос­ледние 13 лет таким образом в городе удалось привести в порядок 67 многоэтажек на общую сумму 1,3 млрд тенге.