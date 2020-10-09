Вторая жизнь серванта

В поиске себя

Сабине Касымовой всего 32 года, но она уже не раз круто меняла свою жизнь. Финансист по образованию, Сабина работала в национальных компаниях и считала, что это предел ее стремлений. Но чем особенна нынешняя молодежь, так это повальным стремлением заниматься собственным делом. Так было и с моей собеседницей, которая после долгих раздумий больше двух лет назад открыла собственный детский сад в столице.

– В какой-то момент начала обдумывать свое дело, но не знала с чего начать. Как раз я искала детский сад для своей маленькой дочки и никак не могла найти подходящее место. В итоге решила: хорошо, если ребенок будет всегда рядом, потому что я видела дочь только вечерами и по выходным. Проконсультировалась с руководителем Казахстанской ассоциации Монтессори, обучилась и поняла, что это мое, – мы с Сабиной беседуем в просторном детском центре, работающем по итальянской методике дошкольного образования.

Дело пошло, но оставаться просто бизнесвумен Сабине не хотелось. Уже позже она прошла модный нынче анализ чакр человека и узнала, что ее особенность – руки, которыми обязательно нужно что-то творить. А пока молодая женщина просто «бороздила» просторы Интернета в поисках чего-то для души.

Как-то перед сном она «залипла» в программе Pinterest, куча интересных картинок привлекла внимание. И вдруг наткнулась на фотографию старого комода, мастерски перекрашенного под новый дизайн. И загорелась!

– В ту ночь я поняла, что это так интересно! Я не спала до самого утра, мне хотелось скорее попробовать сделать это самой, – вспоминает Сабина, держа в руках свою первую работу.

Самая обычная заготовка из фанеры была куплена в первом попавшемся магазине, как и краски, которыми она придала ей совершенно новый образ. До этого творчеству она нигде не обучалась, поэтому действовала методом проб и ошибок. Искала в Интернете дизайнерские лавки, специальные магазины, шла туда, общалась с продавцами, расспрашивала о деталях. Так как совершенно не разбиралась в красках, обратилась к YouTube и именно там узнала о Дарье Гейлер – бывшей нашей соотечественнице, создавшей успешный бизнес в России. Сегодня краски под маркой Daria Geiler продаются на всем постсоветском пространстве, а сама декоратор является профессиональным коучем и руководителем крупной школы декора.

Руки, способные творить

Так у Сабины Касымовой появилось новое увлечение – реставрация мебели. До сих пор она поддерживает хорошие отношения с хозяйкой первого творческого магазина, где она побывала, там с ней всегда делятся секретами мастерства.

– Когда это твое, ты впитываешь все, как губка. Не надо листать, заучивать, посещать какие-то лекции. Я так ни разу нигде и не училась, даже на мастер-классы не ходила. Все пробую своими руками. Не получилось – исправила, – рассказывает моя героиня.

И добавляет: никогда не поздно искать свое предназначение. Сегодня реанимация старых комодов и сервантов – это ее отдушина, потому что работа с детьми очень напряженная, требует большой ответственности. Был момент, когда эта маленькая хрупкая женщина даже занялась боксом, чтобы выплескивать негативную энергию, которая порой исходит от некоторых родителей ее воспитанников. Вот уж прав был чакр-анализ – ее миниатюрные красивые руки не могут сидеть без дела. Сейчас же ни на что, кроме работы и декора, у нее не остается ни желания, ни времени.

– Карантин сильно ударил по бизнесу, но я была ему рада, потому что освободилось время для моего увлечения! – делится Сабина. – Я могла часами смотреть видео, читать, выбирать, учиться. И мне не хватало суток, чтобы насладиться всем этим. Я в принципе мало сплю, и потому, уложив дочку, бегу докрашивать стеллаж или еще что-то. Не нравится мне что-то по цвету, могу тут же перекрасить. Благо, сейчас столько интересных возможностей, любую поверхность можно выкрасить, например, под камень или бетон, или нанести фигуры из объемной текстурной пасты. Кстати, я иногда даже пишу картины.

При этом, стоит отметить, до этого Сабина не занималась художествами и даже, по ее собственному признанию, рисует неважно. Но вот однажды ломала голову над подарком для родственницы и, вспомнив, что у той нет прикроватных тумб, заказала деревянный комод в IKEA и выкрасила его на свой вкус. Да так, что теперь знакомые постоянно просят ее что-то переделать или сделать специально для них.

Пианино, как новое

Здесь пора рассказать о том, как мы познакомились. Я решила избавиться от старого бабушкиного серванта и дала объявление о продаже. Когда покупатель был готов оплатить даже доставку из другого города, я заинтересовалась: ну кому может понадобиться эта рухлядь? Позже, когда Сабина прислала мне фото прошедшего через ее руки серванта, я ахнула. И даже немного пожалела, что не смогла сама дать вторую жизнь такому очаровательному, как оказалось, предмету интерьера.

Именно на сайтах по продаже вещей охотится она за настоящими румынскими гарнитурами, классическими тумбами и комодами, винтажным антиквариатом, но по доступной цене. Говорит, многие уже поняли ценность таких вещей для декораторов и порой заламывают цены. Но она не может позволить себе купить дорогую вещь, ведь и сама реставрация отнимает немало сил и средств. Это серьезный физический труд, именно поэтому Сабина не берется за крупные заказы, которые, к слову, уже не раз поступали.

Пока это всего лишь хобби, Сабина не рекламирует себя, не получает за это большие деньги. Но тем, кто живо интересуется ее работами в социальных сетях, всегда готова помочь советами. Считает, что лучше научить делать это самим, на подобное творчество способен каждый.

Сама же она изменилась благодаря своему увлечению. Во-первых, это отличная медитация, способ отвлечься и выразить себя. Во-вторых, теперь на окружающий ее интерьер Сабина смотрит иначе, подмечая красивые вещи и, наоборот, то, что можно было бы переделать. И совсем необязательно ей теперь обращаться за помощью к мастерам.

Начинающего реставратора поддерживают в семье, где творческая натура только она одна. А мама и вовсе восхищается, даже занимает внучку, чтобы у Сабины было больше времени на творчество.

– Мама теперь хочет поменять свою мебель – просит покрасить ее белый кухонный стол и уговаривает продать переделанные мною классические тумбы, – смеется моя героиня.

Ее гордостью, и не безосновательно, является раритетное фортепиано 1900 года выпуска. Инструмент был куплен еще в школе, пылился в гараже, а после увлечения Сабины декором был «выписан» в столицу аж из Шымкента. Специалисты отреставрировали внутреннюю часть, а сама хозяйка оформила его в модные цвета и украсила изысканной фурнитурой. Теперь пианино и звучит, и выглядит как «в лучших домах»! Ей даже предлагали продать инструмент, но она хочет, чтобы на нем поиграли еще и ее внуки.

Мода на винтаж

Как это часто бывает, в какой-то момент Сабина «перегорела» и на время оставила свое занятие.

– Но нет, «руки чешутся», – улыбается декоратор. – Когда можешь делать что-то своими руками, это так классно! Взяла вот и перекрасила внутреннюю сторону входной двери в своей квартире!

Даже пятилетняя дочь увлеклась, постоянно просит у мамы что-нибудь покрасить и может этим заниматься часами. Краски сейчас абсолютно безопасные, на водной основе. В Европе, США меловые краски просто шикарные, но стоят очень дорого. Там же можно найти и интересные предметы для переделки, но доставка, конечно, тоже обходится недешево.

– Сейчас это уже востребовано, спрос на творчество растет, многие хотят иметь дома или в офисе особенную вещь. Мои знакомые просят провести обучающий семинар, но я пока сама к этому не готова, – рассказывает девушка. – Еще брать заказы останавливает то, что наши люди думают, что сделанное своими руками должно быть дешевым, а за фабричное готовы хорошо платить. В Европе, наоборот, ценится именно ручной труд, потому что он эксклюзивен.

У Сабины есть планы открыть в будущем творческую студию, где она планирует выставлять готовую мебель и даже наладить выпуск собственных красок. Вообще цель каждого декоратора – набраться опыта, заработать какую-то популярность и перейти на уровень обучения, где нет таких физических затрат.

Пока же она иногда просто покупает приглянувшуюся мебель и может месяцами представлять, какой она должна стать. Помимо перекраски можно перебить фурнитуру, видоизменить ножки и другие части, наклеить аппликации. Конечно, краску лучше на наслаивать, но в этом-то и реализуется порой вечное женское желание к переменам.

– Творчество меняет людей, – говорит Сабина. – На вещь начинаешь смотреть не потребительски, а как к чему-то, что может принести пользу. Если раньше я не очень-то обращала внимание на цвета, не замечала деталей, то теперь какой-то обычный стол может показаться мне невероятно красивым. А мы как делаем – застилаем стол скатертью и не видим его, пока не подойдет время генеральной уборки.

Оказывается, дедушка Сабины был большим поклонником антиквариата, любил старые комоды, секретеры, буфеты. Об этом она узнала, только когда сама этим увлеклась. Кинулась искать принадлежащие семье вещи, а многие из них благополучно «уехали в аулы». Мы же привыкли отправлять приевшиеся предметы на дачу.

Сабина уверена, что со временем люди научатся ценить старые вещи. Пандемия вызвала спрос на духовность, а ведь такое занятие, как редизайн мебели, как раз из этой области. Духа старых вещей наша героиня не боится, уверена, что свежие краски, другой хозяин дают им и новую, совсем иную жизнь. Воодушевляет ее и то, как предметы будто переносят нас в другое время, и сожалеет, что все меньше остается и живых свидетелей той эпохи, и самих вещей из прошлого.

– Я всегда помню сказанные мне кем-то слова: если ты делаешь что-то не только ради денег, а и прежде всего ради самого дела, которое ты любишь, то это половина успеха. Остальное можно наработать. Действительно, любое дело нужно любить. И я понимаю, что творческая студия – это будет именно то, к чему я стремилась.