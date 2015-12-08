​Вторая жизнь завода

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Лилия МУХИТОВА

Как известно, кремниевый завод в Карагандинской области был открыт в 2010 году, но по ряду причин производство было приос­тановлено. В 2013 году по поручению Главы государства принято решение о восстановлении завода. На данный момент все текущие ремонтно-восстановительные работы завершены, и в 2016 году предприятие выйдет на полную мощность.

– В 2014-м мы эту работу взяли в свои руки, запустили первую печь, на второй решили провести сложный ремонт. Все запчасти приобретали за рубежом, приглашали специалистов из Германии, Австрии, так как это новые для Казахстана технологии. К тому же на месторождении в поселке Актас будет налажена добыча кварца, который станем использовать в качестве сырья на нашем заводе, – сказал К. Избасханов.

2 октября 2014 года была запущена в эксплуатацию электродуговая рудотермическая печь № 1, и через две недели выдана первая продукция кремниевого завода. В прошлом году на этой печи произведено 1 834 тонны товарного кремния, в 2015-м – уже более 6 000 тонн. Готовая продукция экспортируется в США, страны Европы и Россию.

25 сентября состоялся выпуск первого металла с восстановленной печи № 2. За два месяца на ней произведено около 1 000 тонн металлургического кремния. Всего за год завод выпустил около 11,8 тыс. тонн кремния.

На сегодня на заводе работает 380 человек. Как отметил руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области Толеген Игембаев, 70% из них пришли еще при прежнем руководстве.

– В 2013–2014 годах на заводе сложилась сложная ситуация, вызвавшая рост социального напряжения. Акиматом в преддверии вхождения стратегического инвестора в лице АО «Тау-Кен Самрук» налаживался контакт с коллективом предприятия, проводились встречи, доводилась информация о том, какие меры принимаются по решению данного вопроса. Был сформирован социальный портрет каждого сотрудника, чтобы решить в рабочем порядке все их проблемы. Для тех, кто не хотел оставаться, были предложены новые рабочие места. Сегодня мы благодарны коллективу предприятия, который долгое время находился в переходном периоде, и тем не менее его костяк удалось сохранить, – сказал Т. Игембаев.

Следует отметить, что производство кремния очень энергоемкое. В структуре его себестоимости львиная доля затрат приходится на потребление электроэнергии. Внедрение новой тарифной политики в электроэнергетике, озвученной Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов», будет способствовать снижению тарифов и позволит улучшить экономические показатели предприятия. Также заводчане благодарны за то, что завод вошел территориально в СЭЗ «Сары-Арка», что позволит использовать льготный режим.

– Перспектива у завода есть, – подчеркнул Кылышбек Избасханов, – принимаются меры по снижению себестоимости – это наш ключ к успеху.

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