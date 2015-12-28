​Второе дыхание изобретателя

Сын сельского библиотекаря в детстве не только много читал, но и по крупинкам впитывал в себя агрономические знания. Благо, что далеко за этим ходить не надо было: семья Асангалиевых, как и все на селе, держала личное подсобное хозяйство. А еще Елибек любил бегать на колхозное поле и смотреть, как работают механизаторы.

После окончания школы, не раздумывая, поехал в Алматы поступать на агронома. После окончания сельскохозяйственного вуза задолго до того, как начал преподавать в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д. Серикбаева, Елибек Асангалиев много лет трудился в хозяйствах региона, занимался в стенах НИИ научной деятельностью.

– Мне повезло, в университете я встретил учителя, определившего мою дальнейшую судьбу, – рассказал Е. Асангалиев. – Павел Федорович Дейнеко, изобретатель СССР, имеет более 600 патентов, и его уроки для меня, как говорится, на всю жизнь.

По словам изобретателя, второе дыхание к нему, как, впрочем, и другим инноваторам ВКГТУ, пришло после того, как был принят План нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ Главы государства».

Елибек Асангалиев выиграл республиканский конкурс в номинации «Самый активный изобретатель». Одно из самых его оригинальных ноу-хау – проект «Устройство для извлечения воды из воздуха», внедрение которого позволит собирать, к примеру, только в течение ночи несколько тонн живительной влаги. Польза для экономики страны колоссальная, учитывая, что многие пастбища в регионах не обводнены.

Восточноказахстанский изобретатель активно сотрудничает с предприятиями областного центра, где в свою очередь проходят прак­тику студенты университета. В настоящий момент Елибек Асангалиев вместе с коллегами подготовил ряд публикаций для международного научного издания Thomson Reuters, пользующегося заслуженным авторитетом у инвесторов планеты.