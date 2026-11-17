фото Айбека Исембаева

Каспийский осетр – не только часть природного богатства региона, но и основа целого направления рыбоводства, которое требует терпения, технологий и долгосрочных инвестиционных вложений. Научно-производственное предприятие ТОО «Kazakh Osseter» в Актау специализируется на разведении шести видов осетровых и выпуске черной икры.

У руководства хозяйства амбициозная цель: превратить ферму в полноценное производство с собственным инкубационным цехом и в перспективе выращивать молодь для восстановления на Каспии популяции осетровых. О том, что уже удалось сделать и какие проблемы предстоит преодолеть, рассказал заместитель директора компании Айбек Исембаев.

Вернуть хозяйство к жизни

История рыбоводческого хозяйства началась в 2014 году. Изначально оно было ориентировано на выращивание товарной рыбы: мальков приобретали у других хозяйств, доводили до нужного размера, а затем перепродавали. Однако в ­2024-м предприятие столкнулось с ­серьезными трудностями. По словам Айбека Исембаева, из-за проблем в управлении сократилось поголовье рыбы, снизилась производственная мощность, и прежние владельцы решили хозяйство продать.

Предложение поступило предпринимателям, которые уже более двух десятков лет работали в рыбной отрасли. Их путь начинался с оптовой и розничной торговли сазаном, кефалью и судаком. Со временем они открыли собственные магазины под брендом «Морепродукты Актау», где рыбу не только продают, но и перерабатывают. Сегодня в Актау действуют три таких магазина.

– Мы понимали, что впереди нас ждет очень много проблем. Но все равно приняли решение купить предприятие, – вспоминает Айбек Исембаев.

Новые владельцы занялись восстановлением производства. На тот момент рыбье поголовье и объемы выпуска были значительно ниже проектных показателей. За два года массу выращиваемой рыбы удалось увеличить до 29,8 тонны. Сейчас на предприя­тии содержится около 12 тыс. особей шести видов осетровых: русского и сибирского осетра, белуги, стерляди, севрюги и шипа.

Изменился подход к работе. Если раньше основной задачей было получение товарной рыбы, то теперь предприятие сделало ставку на развитие маточного стада и производство черной икры. Это направление требует особенно долгого планирования: осетровые растут медленно, а сроки первого икрообразования зависят от вида рыбы.

Икру ждут годами

У русского осетра оно начинается примерно в 7–9 лет, у белуги – на 12–15-м году жизни. Стерлядь созревает быстрее – примерно к двум с половиной годам, но ее икра ценится ниже, чем икра белуги и других крупных видов осетровых.

– Представьте: чтобы получить икру белуги, нужно 12–15 лет за ней ухаживать! – говорит отрас­левой эксперт.

В научно-производственном предприятии применяют технологию прижизненного получения икры. Ее смысл в том, чтобы получить продукт, сохранив самку и маточное поголовье для дальнейшего разведения. Сначала специалисты определяют готовность рыбы к икрообразованию, в том числе с помощью ультразвукового исследования. Затем рыбу постепенно переводят в более холодную воду, имитируя сезонные условия. После периода выдержки специалисты проверяют зрелость икры и проводят необходимые процедуры для ее получения.

Дальше начинается работа уже с самим продуктом: икру промывают, очищают, солят и подготавливают к фасовке. На предприя­тии разработали собственный бренд премиальной черной икры Caspian Queen. По словам Айбека Исембаева, при ее приготовлении используют обычную поваренную соль, без специальных смесей с дополнительными консервирующими компонентами. Поэтому срок хранения икорного деликатеса после вскрытия упаковки небольшой – около двух дней.

Пока предприятие развивает технологию и наращивает маточное стадо, его задача – добиться стабильного выпуска икры. В перс­пективе руководство рассчитывает получать от 20 до 100 кг ежемесячно. Но для этого необходимо не только достаточное количество зрелой рыбы, но и отлаженный производственный процесс.

Отдельным эпизодом в истории бренда стала покупка икры съемочной группой известного актера Джеки Чана во время его пребывания в Казахстане. По словам представителя предприя­тия, команда приобрела около 2,5 кг черной каспийской икры. Для компании это стало заметным подтверждением интереса к местному продукту.

Рыба под контролем

Осетровая ферма работает по системе замкнутого водоснабжения. Рыбу выращивают на пресной воде из скважины, которая циркулирует в системе и проходит несколько ступеней очистки. В них входят озонирование, ультрафиолетовое обеззараживание, биологическая и механическая фильтрация, насыщение кислородом.

Показатели воды проверяются регулярно. Это не формальность: для осетровых важны качество воды, температура и содержание различных соединений. Нарушение баланса может привести к стрессу, снижению аппетита и заболеваниям рыбы.

– Один из главных рисков – надеж­ное электроснабжение. Если ток по какой-то причине отключится и на площадке не окажется резервного генератора, за считаные 10–20 минут вся рыба может погибнуть, – объясняет эксперт.

Поэтому бесперебойное электроснабжение для такого рыбоводческого хозяйства – вопрос не только удобства, но сохранности осетрового поголовья.

Не менее важны исправность насосов, работа фильтров и контроль температуры воды. Все это требует постоянных расходов.

Самой затратной статьей представитель предприятия называет рыбий корм. Хозяйству каждый месяц требуется не менее трех тонн специализированного высокобелкового корма. Существенные суммы уходят на зарплату сотрудников, налоги и коммунальные услуги. По словам ­Айбека Исембаева, за два года после приобретения фермы компания пока не вывела ее на доходность.

– Рыбоводство – не тот бизнес, которым можно заниматься на последние деньги. Нужно понимать, что это дело не одного дня, – считает замдиректора предприятия. – Если выращивание товарной рыбы требует нескольких лет вложений, то производство икры предполагает еще более длинный горизонт планирования. Поэтому развитие осетровой фермы должно идти поэтапно: сначала необходимо восстановить поголовье и производство, затем – расширять инфраструктуру и запускать новые направления.

От инкубации – к восстановлению Каспия

Самая масштабная часть плана связана с созданием собственного инкубационного цеха, который позволит получать личинок и выращивать молодь, а также постепенно перейти к полному циклу производства.

Для первого этапа, по оценке специалистов ТОО, потребуется около 570 млн тенге. Руководство ищет инвесторов и рассчитывает на доступное финансирование. Без дополнительных вложений воплотить в реальность планы будет сложно.

В перспективе ферма намерена увеличить мощность установки замкнутого водоснабжения с 60 до 80 тонн, а после расширения инфраструктуры – до 110–120 тонн. Еще один этап предус­матривает развитие садкового хозяйства в Каспийском море. При благоприятных условиях это позволит довести общую производственную мощность до 250–300 тонн рыбы.

Планы включают не только черную икру и товарного осет­ра, но и переработанную продукцию: стейки, копченую и вяленую рыбу, полуфабрикаты и консервы. Кроме того, предприятие рассматривает возможность создания аккредитованной лаборатории в Мангистау. Сейчас часть исследований по рыбе, поясняет Айбек Исембаев, приходится проводить в Атырау. Собственная лаборатория могла бы упростить Kazakh Osseter решение многих рыбоводчес­ких задач.

У проекта есть и экологическое измерение.

– Я очень хочу, чтобы первая икра, полученная от белуги, пошла бы не на пищевую продукцию, а на инкубацию. Хотелось бы, чтобы эта рыба участвовала в восстановлении популяции, – рассказывает Айбек Исембаев.

Для этого необходимо построить инкубационный цех, обеспечить условия для выращивания молоди и организовать ее выпуск в естественную среду. Такой проект потребует научного сопровождения, финансирования и согласования с профильными госорганами. Пока это цель на будущее, а не действующая прог­рамма восстановления.

В то же время предприятие уже развивает просветительское направление: проводит экскурсии, знакомит посетителей с выращиванием осетровых и переработкой рыбы. В дальнейшем здесь хотели бы создать пространство, где можно будет не только увидеть производство, но и познакомиться с рыбоводством на практике.

Для Мангистау развитие такого хозяйства – возможность сое­динить предпринимательство, переработку и научную работу.

– Я каждый день представляю, каким может стать наше предприятие через десять лет, – говорит Айбек Исембаев.

И в этом будущем он видит не только больше рыбы, икры и рабочих мест, но и возможность внести вклад в сохранение осет­ровых. Пока же главная цель – обеспечить устойчивую работу действующего хозяйства, найти финансирование для инкубацион­ного цеха и превратить планы в