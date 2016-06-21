​Второе рождение аэропорта

Победителем объявленного в апреле нынешнего года Комитетом гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию конкурса на реализацию проекта стоимостью 1 млрд 134 млн тенге стало ТОО «ЭнергоТехноСервис». Как заверил заместитель генерального директора ТОО Асхат Макишев, масштабная работа реконструкции пассажирского терминала нач­нется уже в ближайшее время.

Разработанный алматинскими специалистами проект предусматривает изменение внешнего вида объекта, внутреннюю перепланировку и капитальный ремонт, установку нового оборудования. Проводивший на месте выездное совещание аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов дал подрядчику поручение с особой тщательностью подойти к организации процесса, ежедневно собирать заседания штаба для подетального контроля исполнения графика, а также не затягивать с приобретением оборудования. Все внешние работы, указал он, должны быть выполнены в течение двух месяцев.

Такая взыскательность имеет веское основание: полноценное функционирование аэропорта входит в программу придания Петропавловску значения крупного логистического узла.