​Второе рождение аэропорта

Валерий МЕРЦАЛОВ

Победителем объявленного в апреле нынешнего года Комитетом гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию конкурса на реализацию проекта стоимостью 1 млрд 134 млн тенге стало ТОО «ЭнергоТехноСервис». Как заверил заместитель генерального директора ТОО Асхат Макишев, масштабная работа реконструкции пассажирского терминала нач­нется уже в ближайшее время.

Разработанный алматинскими специалистами проект предусматривает изменение внешнего вида объекта, внутреннюю перепланировку и капитальный ремонт, установку нового оборудования. Проводивший на месте выездное совещание аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов дал подрядчику поручение с особой тщательностью подойти к организации процесса, ежедневно собирать заседания штаба для подетального контроля исполнения графика, а также не затягивать с приобретением оборудования. Все внешние работы, указал он, должны быть выполнены в течение двух месяцев.

Такая взыскательность имеет веское основание: полноценное функционирование аэропорта входит в программу придания Петропавловску значения крупного логистического узла. 

Популярное

Все
На кортах планеты
ИИ, один сплошной ИИ?
Дневник Азиады
Забег, где важен каждый километр
Борьба за лидерство обостряется
Сохранить транзитные позиции
Очередной титул Ангелины
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
22 медали – в копилке страны
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Человек, опередивший время
Объединять эпохи и культуры
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Посадили тысячу деревьев
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
От политических деклараций – к конкретным действиям
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
