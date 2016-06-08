​Второе рождение сквера

На церемонии открытия присутствовали потомки Сабита Муканова, которые выразили слова благодарнос­ти и признательности за дань уважения великому предку, а также заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов, аким Алматы Бауыржан Байбек, представители этнокультурных объединений, акимата и молодежь города.

Как подчеркнул градоначальник, отдых в парках и скверах – самый доступный для горожан. В южном мегаполисе 10 парков, 94 сквера. Работа по их озеленению и реконст­рукции ведется постоянно. В этом акимату помогают представители частного бизнеса и любящие свой город алматинцы. Сквер им. С. Муканова реконструирован за счет инвесторов в рамках заключенного меморандума между Ассоциацией азербайджанцев Казахстана и акиматом. В обновление вложено 150 млн тенге.

«Для азербайджанцев Казахстан стал родным домом, в котором в мире и согласии живут представители более 100 национальностей, – отметил глава азербайджанской диаспоры республики Абильфаз Хамедов. – И благо­творительность для нас – вклад в процветание страны».