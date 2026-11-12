Второе золото Дакара

Спорт
Кошкарбек Тусипов

Наша сборная продолжает пополнять медальную копилку на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Вторую награду высшей пробы стране принесла велогонщица Анель Ташбай, одержавшая победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Фото: НОК

Дистанцию 8,5 км казахстанка преодолела за 11 минут 32,57 секунды, опередив ближайшую соперницу, словачку Каролину Гайдукову, на 5,05 секунды. Бронзовую медаль завоевала россиянка Ангелина Новолодская. Примечательно, что двумя днями ранее Ташбай заняла 7-е место в групповой гонке, а теперь поднялась на высшую ступень олимпийского пьедестала.

Сейчас в активе Казахстана три медали: две золотые и одна бронзовая. Первое золото сборной принесла дзюдоистка Фатима Супыгалиева, победившая в весовой категории до 52 кг. Триатлет Рамазан Айнегов финишировал третьим с результатом 53 минуты 27 секунд, разделив бронзу с представителем Японии.

Нельзя не отметить и другие достижения наших юных олимпийцев. Легкоатлет Максим Сажнев­ занял пятое место в метании диска. Шестым в индивидуальной велогонке стал Глеб Новиков. Гимнаст­ка Ева Тациева пробилась в финал многоборья, где заняла 15-е место. Есть успехи и на боксерском ринге. Три представителя Казахстана – Акнур Турсынгали, Марал Толепберген и Бибарыс Аширбай – вышли в полуфиналы своих весовых категорий и продолжают борьбу за олимпийские награды.

Всего Казахстан на Играх представляют 18 спортсменов в 11 видах спорта. Соревнования в Сенегале продлятся до 13 ноября. Это первая в истории Олимпиада, проходящая на африканском континенте. Впереди решающие старты, и у нашей команды еще есть возможность пополнить медальную копилку.

#золото #велогонка #юношеская Олимпиада #Дакар

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